’Hij reed ook wel op de vrachtwagen’

Urkers houden doorgaans de lippen stijf op elkaar als het gaat om gevoelige kwesties in het vissersdorp. Ⓒ aldo ALLESSIE

Urk - De langstzittende wethouder van Urk draaide zijn hand nooit om voor een marathonvergadering, maar donderdagavond zat Geert Post met een heel ander gevoel in het raadhuis. Zijn zoon zit vast in Engeland wegens een megadrugsvondst, en pa blijkt een geheime functie in zijn transportbedrijf te vervullen. Hij legt voorlopig zijn taken neer.