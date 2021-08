LIVE | CNN ontslaat drie medewerkers die ongevaccineerd naar werk kwamen

De Amerikaanse zender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. Eerder dit jaar kondigde CNN aan dat medewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren als ze terug willen komen naar de bedrijfspanden. Andere grote Amerikaanse bedrijven zoals Microsoft, Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google, stelden vaccinaties ook al verplicht.

„De afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van drie medewerkers die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. De contracten van deze drie medewerkers zijn beëindigd”, schrijft CNN-topman Jeff Zucker in een interne memo die door onder meer The New York Times is ingezien. „Laat mij duidelijk zijn - wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied”, aldus Zucker, die schrijft dat het „geen gemakkelijke besluit was” om afscheid te nemen van de medewerkers.

Op welke afdelingen de ontslagen medewerkers werkzaam waren, blijft onduidelijk. Zucker verwacht dat medewerkers van CNN spoedig een geldig vaccinatiebewijs moeten tonen om toegelaten te worden tot de werkvloer.

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen vaccinatiemandaten in nu de Delta-variant om zich heen grijpt, maar wat de consequenties voor ongevaccineerden zijn bleef vooralsnog onduidelijk. Supermarktketen Walmart en Tyson Foods, de grootste vleesverwerker van de Verenigde Staten, zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die eisen dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn.

05.16 - Reisaanbieders vragen klanten om vaccinatiebewijs

De discussie over het verplicht stellen van vaccinatiebewijzen door organisaties laait verder op. Na de Utrechtse dansleraar Peter Vlug eisen ook minimaal drie organisatoren van groepsreizen een volledige vaccinatie. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

De bedrijven zien zich ertoe gedwongen. Medewerkers en reizigers vragen volgens betrokkenen om de maatregel, omdat ze zich op die manier veiliger voelen. Bovendien maakt het de reizen makkelijker uitvoerbaar. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is er geen voorstander van dat bedrijven hun eigen coronabeleid hanteren. „Maar we gaan niet zeggen: dit mag niet”, aldus een woordvoerder.

03.22 - Delta-variant gevaarlijker voor zwangere vrouwen

De Delta-variant van het coronavirus lijkt gevaarlijker voor zwangere vrouwen. Afgelopen weken zijn meer zwangere vrouwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. „Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek”, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp (UMC Utrecht) tegenover het AD.

„In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt.” Afgelopen week lagen in het UMC Utrecht vier zwangere vrouwen met corona. Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van wie een aantal op de ic.

In Engeland, waar de Delta-variant van het coronavirus eerder dominant werd, is die trend al langer te zien. Dat zwangeren met corona meer risico lopen om ernstig ziek te worden, werd dit voorjaar ook in Nederland duidelijk. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat de Delta-variant van het virus zwangere vrouwen nog vaker ernstig ziek maakt.

