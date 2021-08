LIVE | Reproductiegetal coronavirus iets omhoog

16.15 - Reproductiegetal coronavirus iets omhoog

Het reproductiegetal van het coronavirus is een fractie gestegen. Het cijfer stond dinsdag op 0,69 en is nu 0,72 geworden. Wanneer het getal onder de 1 zit, is de uitbraak onder controle.

Een reproductiegetal van 0,72 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 72 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan zo’n 52 mensen, die op hun beurt 37 mensen aansteken. Bij elke stap wordt de groep nieuwe gevallen kleiner.

Een paar weken geleden stond het getal op 3 en dat was juist het hoogste niveau ooit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent het reproductiegetal elke dinsdag en vrijdag. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Het getal van 0,72 heeft betrekking op 22 juli.

15.20 - Nieuwe bijwerkingen bij coronavaccin Janssen vastgesteld

Het coronavaccin van Janssen zou tot nog twee bijwerkingen kunnen leiden, heeft de Europese waakhond voor vaccins vastgesteld. Het gaat om duizeligheid en oorsuizen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam heeft daarom bepaald dat die klachten op de bijsluiter moeten komen te staan. De voordelen van het vaccin blijven groter dan de nadelen, benadrukt de organisatie.

Er zijn bijna 1200 meldingen dat mensen duizelig werden na vaccinatie en iets meer dan honderd meldingen dat gevaccineerden last kregen van een piep of een suis in hun oren.

Het Janssen-vaccin zou ook kunnen leiden tot zogeheten immune trombocytopenie. Daarbij raakt het afweersysteem in de war en valt het bloedplaatjes aan die nodig zijn om bloed te laten stollen. Dat staat momenteel op de bijsluiter van Janssen als een belangrijk potentieel risico en dat moet voortaan een „belangrijk geïdentificeerd risico” genoemd worden.

Het EMA doet verder onderzoek naar een potentieel verband tussen het vaccin van AstraZeneca en het Guillain-Barré-syndroom (GBS), een neurologische aandoening waarbij zenuwcellen beschadigd raken. Dat wordt al vermeld als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter van het Janssen-vaccin. Verder kijkt het EMA of vrouwen wellicht last kunnen krijgen van menstruatiestoornissen na vaccinatie. Zo’n verband is nog niet vastgesteld, aldus de toezichthouder.

13.20 - Ministerie: oordeel over vaccinatie-eis bedrijven is aan rechter

Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele reisorganisaties en een dansschool willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Een rechter zal uiteindelijk de afweging moeten maken of de stap van deze bedrijven geoorloofd is, aldus een woordvoerder.

Dansschoolhouder Peter Vlug was voor zover bekend de eerste persoon die besloot zijn klanten om een vaccinatiebewijs te vragen. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat zeker drie reisorganisaties het voorbeeld volgen.

„In deze specifieke situaties kunnen we niet inschatten of het mag of niet”, zegt de woordvoerder. Maar het kabinet is er geen voorstander van dat er een samenleving ontstaat „waar het normaal is dat je naar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd.” Het verplicht laten zien van een vaccinatiebewijs gaat bovendien nog een stap verder.

Tegelijkertijd is er nog geen jurisprudentie over deze kwestie. „Een rechter kan zeggen: het is terecht, want je boekt er gezondheidswinst mee. Maar de rechter zal dat afwegen tegen de privacy, het recht om niet gediscrimineerd te worden”, aldus de woordvoerder.

In principe is het vragen van een vaccinatiebewijs niet toegestaan in Nederland. De wet die het gebruik van coronatoegangsbewijzen mogelijk maakt, is specifiek van toepassing op vier sectoren: de horeca, cultuur, sport en evenementen. En alleen als het kabinet ertoe besluit, en de Kamer instemt, kunnen toegangsbewijzen daar worden ingevoerd.

De wet is niet van toepassing op besloten plekken zoals woningen, maar bijvoorbeeld ook een studentensociëteit. Op dat soort plekken is het mogelijk toegestaan om een toegangsbewijs of een vaccinatiebewijs te vragen, en is het aan een rechter om te oordelen of de vraag gerechtvaardigd is. Bij de dansschool is het volgens de woordvoerder onduidelijk of het om een besloten plek gaat. Ook bij de georganiseerde reizen is het onduidelijk of het vragen van een vaccinatiebewijs daar mag.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten geen uitspraken te willen doen over de kwestie. „Dit is een maatschappelijke discussie, waar wij geen rol in hebben”, aldus een woordvoerder.

Het coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app laat alleen zien dat iemand is gevaccineerd, recent negatief is getest of een besmetting heeft doorgemaakt. Aan de nationale QR-code die de app weergeeft, is niet te zien welke van de drie opties het betreft.

10.38 - ANVR: vaccinatiebewijs waarschijnlijk niet voor alle reizen nodig

De reisbranche verwacht niet dat volledige vaccinatie tegen het coronavirus in de hele sector zal worden geëist. Voor 99,9 procent van de reizen die de Nederlandse reissector aanbiedt volstaat ook een negatieve test, zegt voorzitter Frank Oostdam van branchevereniging ANVR. De Volkskrant schreef eerder dat drie organisatoren van groepsreizen inmiddels een volledige vaccinatie eisen, zoals reisorganisatie Oad.

De ANVR begrijpt dat er bedrijven zijn die een vaccinatiebewijs eisen. „Het gaat om bustouroperators die tijdens een reis verschillende landen aandoen”, zegt Oostdam. „Ik verwacht wel dat in die niche meer bedrijven een vaccinatiebewijs gaan eisen.” Volgens de ANVR levert het voor die reisorganisaties die zulke reizen aanbieden zonder een vaccinatiebewijs van alle reizigers „veel administratief gedoe op”, gelet op de regelgeving.

Het hangt ook af van de eisen van het vakantieland. Zo wijst Oostdam erop dat in Duitsland inmiddels voordelen gelden voor mensen die wel zijn gevaccineerd. Donderdag werd bekend dat in regio’s waar het aantal nieuwe besmettingen hoog is, of waar relatief weinig mensen ingeënt zijn, meer beperkingen zouden moeten worden opgelegd aan niet-gevaccineerden. Niet-gevaccineerde Nederlanders die langer dan 24 uur in Duitsland verblijven moeten al in quarantaine. De Verenigde Staten willen weer vrijwel alle buitenlandse toeristen gaan toelaten, als ze maar zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde al dat de regels rond reisadviezen vanaf zondag veranderen. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers van 12 jaar en ouder uit landen als Italië, Estland en IJsland bij terugkeer naar Nederland een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een herstelbewijs van corona moeten laten zien. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen, geldt dat nu al.

09.51 - Mogelijk meer vluchten met besmette passagiers dan gedacht

Het aantal vliegtuigen dat een met corona besmet iemand aan boord heeft, is mogelijk hoger dan tot nog toe wordt aangenomen. 36 procent van de vluchten vanuit Nederland naar Canada, zou een besmet persoon aan boord hebben, meldt BNR op basis van onderzoek van data-analist Bart Bolkestein. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum gaat uit van 9 procent van alle vluchten.

Bolkestein heeft onderzoek gedaan naar 1400 vluchten die in juli uit 19 landen naar Canada gingen. Bij ruim 24 procent van de vluchten is achteraf gemeld dat er iemand op zat met een coronabesmetting. Als je die cijfers omrekent naar vluchten uit Nederland, dan is het zelfs 36 procent.

Mensen met een coronabesmetting kunnen ongemerkt aan boord gaan wanneer bijvoorbeeld hun test niet goed is afgenomen of als ze Covid-19 ontwikkelen na een negatief testresultaat. Bolkestein vindt dat nu moet worden gekeken naar waar er mogelijk gaten zitten in het systeem. Het ministerie van Infrastructuur ziet echter geen aanleiding tot nader onderzoek, aldus BNR.

06.03 - CNN ontslaat drie medewerkers die ongevaccineerd naar werk kwamen

De Amerikaanse zender CNN heeft drie medewerkers ontslagen die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. Eerder dit jaar kondigde CNN aan dat medewerkers zich verplicht moeten laten vaccineren als ze terug willen komen naar de bedrijfspanden. Andere grote Amerikaanse bedrijven zoals Microsoft, Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google, stelden vaccinaties ook al verplicht.

„De afgelopen week zijn wij op de hoogte gesteld van drie medewerkers die ongevaccineerd naar kantoor kwamen. De contracten van deze drie medewerkers zijn beëindigd”, schrijft CNN-topman Jeff Zucker in een interne memo die door onder meer The New York Times is ingezien. „Laat mij duidelijk zijn - wij hebben een zerotolerancebeleid op dit gebied”, aldus Zucker, die schrijft dat het „geen gemakkelijke besluit was” om afscheid te nemen van de medewerkers.

Op welke afdelingen de ontslagen medewerkers werkzaam waren, blijft onduidelijk. Zucker verwacht dat medewerkers van CNN spoedig een geldig vaccinatiebewijs moeten tonen om toegelaten te worden tot de werkvloer.

Steeds meer Amerikaanse bedrijven stellen vaccinatiemandaten in nu de Delta-variant om zich heen grijpt, maar wat de consequenties voor ongevaccineerden zijn bleef vooralsnog onduidelijk. Supermarktketen Walmart en Tyson Foods, de grootste vleesverwerker van de Verenigde Staten, zijn slechts enkele voorbeelden van bedrijven die eisen dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn.

05.16 - Reisaanbieders vragen klanten om vaccinatiebewijs

De discussie over het verplicht stellen van vaccinatiebewijzen door organisaties laait verder op. Na de Utrechtse dansleraar Peter Vlug eisen ook minimaal drie organisatoren van groepsreizen een volledige vaccinatie. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

De bedrijven zien zich ertoe gedwongen. Medewerkers en reizigers vragen volgens betrokkenen om de maatregel, omdat ze zich op die manier veiliger voelen. Bovendien maakt het de reizen makkelijker uitvoerbaar. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) is er geen voorstander van dat bedrijven hun eigen coronabeleid hanteren. „Maar we gaan niet zeggen: dit mag niet”, aldus een woordvoerder.

03.22 - Delta-variant gevaarlijker voor zwangere vrouwen

De Delta-variant van het coronavirus lijkt gevaarlijker voor zwangere vrouwen. Afgelopen weken zijn meer zwangere vrouwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. „Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek”, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp (UMC Utrecht) tegenover het AD.

„In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt.” Afgelopen week lagen in het UMC Utrecht vier zwangere vrouwen met corona. Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van wie een aantal op de ic.

In Engeland, waar de Delta-variant van het coronavirus eerder dominant werd, is die trend al langer te zien. Dat zwangeren met corona meer risico lopen om ernstig ziek te worden, werd dit voorjaar ook in Nederland duidelijk. Uit nieuwe cijfers blijkt nu dat de Delta-variant van het virus zwangere vrouwen nog vaker ernstig ziek maakt.

