Ziekenhuizen naar kookpunt

Voor ziekenhuizen wordt het lastig om alle kritisch planbare zorg te blijven leveren. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Nu het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis wederom fors is toegenomen, komt ook de kritisch planbare zorg die eigenlijk binnen zes weken geleverd moet worden in gevaar. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit. „Dit kan verdere gezondheidsschade veroorzaken.”