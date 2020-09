LIVE - ’Testen zonder klachten niet effectief’

In Nederland stierven 6200 mensen aan het virus. Bekijk het laatste coronanieuws in dit liveblog, dat wordt aangevuld.

De GGD’en plaatsen vraagtekens bij het testen van mensen zonder coronaklachten, zoals op Schiphol gebeurt bij reizigers uit risicogebieden. Voorzitter André Rouvoet van de koepel van de 25 GGD’en vreest dat mensen zich na een test veilig wanen en zich niet meer aan de regels houden.

„Mijn stelling is: baat het niet, dan schaadt het wél. Ik ben bang dat het iets doet met het gedrag van mensen, hun het beeld geeft dat ze veilig zijn. Dat we testen gebruiken als legitimatie om ons niet aan de maatregelen te houden. Als wij ons met Kerst massaal laten testen, en we gaan daarna allemaal op bezoek bij opa en oma in het verpleeghuis, dan roepen we een tweede golf over ons af.”

