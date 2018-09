Dierentuin Artis stevent af op recordjaar

Tot en met september trok Artis al 1,15 miljoen bezoekers. De dierentuin trok vooral veel buitenlandse toeristen. Artis denkt dat zij naar de dierentuin kwamen vanwege het thema 'Park in bloei'. Ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum staan het hele jaar bloemen in bloei. Deze kleurenparade van 176.875 bloemen en 36.000 planten is „kleurrijker dan alle papegaaien, toekans en kaketoes bij elkaar”.

De afgelopen septembermaand was ook de drukste in de geschiedenis. September is sinds 1852 de traditionele kortingsmaand van Artis. Destijds mochten mensen voor een kwartje naar binnen. Nu bedraagt de korting 25 procent.

Vorig jaar ontving Artis, opgericht in 1838, ruim 1,2 miljoen bezoekers. Dit hele jaar zijn er festiviteiten in de dierentuin om het 175-jarig jubileum luister bij te zetten.