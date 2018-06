Drugs simpel land in

Dat melden bronnen binnen de haven en opsporingsinstanties. Normaal gesproken analyseren douaniers meteen de beelden van een scan bij containers uit risicolanden. ’s Nachts gebeurt dat niet, omdat er geen personeel is.

Corrupte havenmedewerkers kunnen de drugs uit de container halen of laten halen, voordat de douaniers later op de dag de scanbeelden bekijken en de drugs ontdekken. Dit is onlangs gebeurd bij het bedrijf APM Terminals. Justitie bevestigt dat er een groot onderzoek loopt. Justitie, politie en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb maken zich grote zorgen.

