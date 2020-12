’Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren’

Aanleiding is het advies dat de Gezondheidsraad op de dag voor kerst uitbracht. Daarin staat dat het Pfizer/Biontech-vaccin vooral goed werkt bij ouderen. Die zouden er volgens de Gezondheidsraad als eerste mee moeten worden ingeënt, te beginnen bij de oudsten. Zij zijn ook het meest kwetsbaar voor het virus. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn de meeste coronadoden doorgaans 70 jaar of ouder.

Voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen is het vaak moeilijk om naar een grootschalige priklocatie af te reizen. Omdat dat voor veel thuiswonende ouderen makkelijker is, zouden zij wel in de eerste groep geplaatst kunnen worden. De ingewijden benadrukken dat er nog geen definitief besluit genomen is over wijzigingen in de vaccinatiestrategie.

Volgens Wilders opperde hij eerder al in een motie om ’ook ouderen die dat willen als eerste te vaccineren’, zo twittert hij dinsdag na het nieuws. Dat zou de druk op de ziekenhuizen verlichten, aldus de PVV-leider. Alleen al in de afgelopen dagen kwamen er weer honderden nieuwe coronapatiënten bij. Ziekenhuizen waarschuwen dat ze op maximale capaciteit dreigen te raken.