Erdogan claimt voorsprong in verkiezingsstrijd, maar zegt tweede stemronde te respecteren

Erdogan kwam op 49,4% van de stemmen. Zijn rivaal, de sociaaldemocraat Kemal Kilicdaroglu, kwam op 45% van de stemmen. De derde en laatste kandidaat, Sinan Ogan, kreeg uiteindelijk meer dan vijf procent van de stemmen. Kilicdaroglu zal dus alle stemmen voor de rechtse nationalistische kandidaat Ogan moeten zien te krijgen als hij Erdogan nog wil verslaan. Dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Erdogan maakt de grootste kans om op 28 mei wederom tot president te worden gekozen.

Wat betreft de parlementsverkiezingen, die ook zondag werden gehouden, blijkt dat de coalitie die Erdogan steunt de grootste is geworden. Deze zal de absolute meerderheid houden in het parlement. De coalitie die Kilicdaroglu steunde komt slechts op ruim 35% uit. En dan is er de coalitie met de Koerdische partij, die op ruim 10% komt.

De grootste partij bij de verkiezingen is de rechts conservatieve islamitische AKP van Erdogan. Deze kwam uit op ruim 35% van de stemmen. Zijn belangrijkste bondgenoot, de rechts nationalistische MHP, kwam uit op ruim 10% van de stemmen. Dat laatste was duidelijk hoger dan de voorspellingen deden vermoeden. Tweede partij bij de verkiezingen werd, zoals altijd de afgelopen twintig jaar, de seculiere sociaaldemocratische CHP van Kilicdaroglu.

Op de landkaart van Turkije blijkt dat de oppositie alleen aan de westkust en in de zuidwestelijke kant het grootst is. Verder heerst overal de coalitie van Erdogan. Behalve in het oosten van het land, waar was zoals altijd de Koerdische partij het grootst was.

Erdogan heeft met zijn AKP voor het eerst de parlementsverkiezingen gewonnen in november 2002. Vanaf toen heeft hij altijd zowel de parlements- als de presidentsverkiezingen gewonnen en is hij altijd aan de macht gebleven. Hij werd in 2003 voor het eerst premier en later in 2014 president. Door een referendum over grondwetswijzigingen in 2017 heeft de president van het land veel meer macht gekregen. Een jaar ervoor, in 2016, heeft Erdogan een mislukte staatsgreep tegen hem getrotseerd.