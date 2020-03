Loterijwinnaar deelt corona-piepers uit

Eind vorige week plaatste Susan een bericht op Facebook. Samen met haar echtgenoot en schoonzoon zou ze in het weekeinde de aardappelen van het land halen. Ze wilde de boel eigenlijk omploegen, maar vanwege de coronacrisis leek het haar beter om iets nuttigs met de piepers te doen. Mensen die door de epidemie in de problemen zaten, moesten maar een berichtje sturen als ze aardappels wilden hebben.

De oproep leidde tot een tsunami aan verzoeken. Ze is twee dagen bezig geweest om de aardappelen oogsten en te bezorgen. Dat was behoorlijke inspannend, zo zei ze tegen een plaatselijke krant: „Ik heb nu pijn in mijn rug en pijn in mijn benen.” Maar dat maakt allemaal niet uit: „Het is fantastisch dat ik hiermee mensen heb kunnen opvrolijken.”