Extra controle en forse boetes voor springen van bruggen

Zwemmen in rivieren en kanalen wordt in Nederland steeds populairder. Maar het is op veel plekken verboden. Bij bruggen, aanlegsteigers, havens en stuwen is vaak niet te zien dat het water laag staat, zeker in deze droge periode. Een ’brugspringer’ kan zomaar op een in het water gegooid winkelwagentje, een fiets of een ander scherp voorwerp terecht komen. „Wat er gisteren niet lag kan er vandaag ineens wel liggen”, zeggen de schappen.

Vanwege de sterke stroming bij dergelijke bouwwerken is zwemmen daar ook verboden, net als in vaargeulen en in de buurt van veerponten. Zwemmers zijn volgens Rijkswaterstaat niet opgewassen tegen de stroming. „Er vallen elk jaar slachtoffers.” Bij laagwater, zoals nu het geval is, is de stroming nog sterker. Bovendien zijn zwemmers voor een schipper nauwelijks te zien. Een groot schip kan niet zomaar uitwijken. Daarnaast worden zwemmers meegetrokken in de onderstroom van een passerend vrachtschip.

De waterbeheerders adviseren om op zwemwater.nl te kijken welk natuurwater geschikt is om te zwemmen. Op die site wordt ook bijgehouden of het zwemwater schoon en veilig is.