Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raket af

Mensen bekijken de nieuwste raketlancering op tv. Ⓒ REUTERS

SEOUL - Noord-Korea heeft opnieuw ten minste één ballistische raket in zee afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse leger dinsdag. „Ons leger houdt de situatie nauwlettend in de gaten en blijft paraat in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op mogelijke extra lanceringen”, staat in een verklaring van het leger.