Dit zijn alle versoepelingen op een rij

Stap 1: per direct

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor Ⓒ 123RF

- Per direct vervalt het advies om thuis niet meer dan 4 mensen te ontvangen.

- Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wijzigt in: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Stap 2: 18 februari

Ook in de horeca gaan de restricties eraf Ⓒ ANP/HH

- Vanaf vrijdag 18 februari kunnen alle locaties in ons land weer open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (3G) blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen, musea en theaters en bij professionele sportwedstrijden.

- Eenmaal binnen op deze locaties is een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer.

- Op locaties met meer dan 500 mensen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing nog wel verplicht.

- Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand 24 uur geen klachten meer heeft.

Stap 3: 25 februari

- Vanaf vrijdag 25 februari gelden weer de normale openingstijden en nemen we afscheid van: het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel, een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld de horeca. Dat betekent dus dat ook de grote nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen weer onbeperkt opengaan.

- Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en hier geen vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld in de nachthoreca of op festivals, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien. Dit geldt niet voor doorstroomlocaties zoals beurzen en congressen.

- Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

- Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.

Deze adviezen blijven

- Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

Isolatie-regels

De isolatieduur wordt verkort van minimaal 7 dagen naar 5 dagen Ⓒ ANP/HH

- Het isolatieadvies wordt versoepeld per vrijdag 18 februari. De isolatieduur wordt verkort van minimaal 7 dagen naar 5 dagen (indien 24 uur klachtenvrij).

- Iedereen gaat nog steeds in isolatie na een positieve test. Ook als u een boosterprik heeft gehad. Als u positief bent getest met coronaklachten begint de isolatieperiode vanaf het moment dat u klachten kreeg. Als u positief getest bent zonder coronaklachten begint u met tellen vanaf de datum van de test.

Reizen naar het buitenland

Verre vakanties mogen weer Ⓒ 123RF

- De coronasituatie in een land is niet langer doorslaggevend voor de kleur van het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen weer mee. Dat maakt reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer mogelijk. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt vanaf 25 februari.

- Het advies aan reizigers blijft: ga goed voorbereid op reis. Er gelden nog altijd maatregelen in het buitenland. Denk aan testverplichtingen, QR-codes en mondkapjes. Dus lees nog steeds het hele reisadvies: voordat u boekt, vlak voor vertrek en tijdens de reis.