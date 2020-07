Turkse broer met wroeging lost verdwijning Marion en Romy op

De rouwende ouders op de plaats in de duinen waar Romy en Marion begraven werden. Ⓒ Martin Mooij, inzet Politie

BERGEN - Dit is een reportage uit augustus 2002 „Ik kom nooit in de kerk of in de moskee, maar ik geloof wel in een God en als ik sterf wil ik niet met zo’n zwarte plek op mijn ziel bij Hem aankomen.” Met die woorden doorbrak Özkur O. tegenover Corrie en Hans van Buuren de tergende onzekerheid over het lot van hun dochter Marion en kleindochtertje Romy, die al vijf jaar worden vermist. De 24-jarige Turk uit Alkmaar kon niet langer meer met het vreselijke geheim leven, dat hij zovele jaren met zich droeg.