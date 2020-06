NVWA: extra toezicht op dierenwelzijn bij hoge temperaturen

De overheid en het bedrijfsleven hebben in het Nationaal plan afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden.

Dierenartsen van de NVWA kunnen op warme dagen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat er op de koele momenten van de dag of nacht die dieren kunnen worden vervoerd. Ook kunnen op slachterijen aangepaste keuringstijden aangevraagd worden indien ter plaatse extreme temperaturen verwacht worden, zodat aanvoer van slachtdieren op het heetst van de dag vermeden kan worden.

De Europese Commissie heeft lidstaten vorig jaar al opgeroepen geen lange transporten (transporten langer dan 8 uur) toe te staan als de voorspelde temperatuur onderweg boven de 30 graden Celsius is. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven hier gehoor aan te willen geven, daarom kijkt de NVWA kritisch of deze grens onderweg niet wordt overschreden.