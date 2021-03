Gewonde bij vechtpartij met stokken bij azc Oisterwijk

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur gewaarschuwd over het incident op het terrein van het azc aan de Kievitsblekweg. Toen de agenten arriveerden, was de matpartij over. Wel troffen ze een gewonde bewoner aan. Hij is door ambulancepersoneel meegenomen naar een ziekenhuis.

De politie denkt te weten wie de vier betrokken verdachten zijn. Een zoekactie op en rondom het terrein leverde niets op, aldus de politie.