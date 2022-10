Hoofd onlyfans-model ’ontploft’ in vliegtuig na facelift

Weronika was voor een wenkbrauwlift - een zogenaamde cat eye-behandeling - naar Turkije gevlogen. De operatie was goed verlopen, zo zegt ze in een 8,8 miljoen keer bekeken reeks video’s op TikTok, maar in het vliegtuig terug naar huis was van euforie geen sprake meer. Integendeel. „Toen ik in het vliegtuig wakker werd, deed alles pijn”, vertelt ze. „Ik ben naar het toilet gegaan, hoorde een duidelijke knal en ik schoot in paniek.”

In de spiegel zag ze vervolgens hoe de snee in de buurt van haar wenkbrauwen plots veel groter geworden was en er bloed uitkwam, samen met „een stinkende gele substantie.” „Ik heb heel de vlucht enorm veel pijn gehad. Ik had het zo warm en al die vloeistof kwam eruit. Het was gruwelijk.”

Toen ze de dokter bij thuiskomst belde, raadde hij haar aan geen medische hulp te zoeken maar er gewoon zalf op te smeren. „Maar de volgende ochtend was het volledig ontstoken. Het zag er gruwelijk uit en stonk heel erg.” Ondertussen heeft ze de nodige zorg gekregen en komt alles wel weer goed, zo benadrukt ze. Maar ze is wel flink geschrokken, net als haar vriend die ook in het vliegtuig zat.

Voor wie het zich afvraagt: Weronika had eigenlijk niet mogen vliegen, zo snel na de operatie. Maar door wat misverstanden gebeurde het toch. De druk op grote hoogte veroorzaakte het probleem.