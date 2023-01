Man die gezocht wordt klopt aan bij politie voor overnachting

FRIEDRICHSHAFEN - Een man in het Duitse Friedrichshafen was vermoedelijk even vergeten dat hij door de politie gezocht werd. Toen hij voor de nacht geen onderkomen had, klopte hij namelijk bij het politiebureau aan. Hij werd meteen gearresteerd.