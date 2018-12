1 / 3 1 / 3 Marie-Louise prinses zu Sayn Wittgenstein-Berleburg met Rattan Chadha. Ⓒ Richard Mouw

,,We doen hier hetzelfde als in Rome”, zei Bulgari-directielid Lelio Gavazza. ,,Daar steunden we de restauratie van de Spaanse trappen en de thermen van Cararcalla. Hier steunen we de restauratie van de teruggevonden Van Goghs.”