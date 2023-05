Premium Het beste van De Telegraaf

Overleden gewaande steenrijke zakenman blijkt misschien tóch in leven Nieuwe raadsels rond verdwijning Duitse miljardair

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Karl-Erivan Haubs verdwijning is nog altijd in nevelen gehuld. Ⓒ ANP/EPA

KEULEN - Karl-Erivan Haub van de Tengelmann-dynastie verdween in 2018 op 58-jarige leeftijd tijdens een skitraining in de Zwitsere Alpen. Hoewel de ondernemer in 2021 officieel werd doodverklaard, vermoedden Duitse onderzoeksjournalisten dat hij destijds nog in leven was.