Aantal coronapatiënten op ic stijgt met 4

Er liggen inmiddels geen Nederlandse coronapatiënten meer op de Duitse intensive cares. Mocht het echter nodig zijn dan is ons buurland bereid om opnieuw patiënten op te vangen, stelde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg eerder.

De ic-cijfers zijn een van de indicatoren waarnaar het kabinet zal kijken bij de definitieve beslissing van komende woensdag over een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Zo is de voorlopige planning dat sportscholen, sauna’s, casino’s en binnensporten per 1 juli weer de deuren mogen openen, terwijl het maximumaantal personen bij samenkomsten dan verhoogd zal worden van 30 naar 100. Een stabiele lage ic-bezetting is daarbij van belang.

Daarnaast zijn er momenteel 512 niet-coronapatiënten op de Nederlandse intensive care. De reguliere ic-zorg komt daarmee na een zeer stroeve periode nog maar langzaam op gang.