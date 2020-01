Politie haalt verdachte Schietpartij uit woning Tilburg, slachtoffer ook opgepakt

Rond half zeven 's morgens kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord in de Gregoriusstraat in Tilburg. Ter plaatse constateerde de politie dat alles rustig was.

Het slachtoffer van de schietpartij meldde zich in het ziekenhuis en verklaarde dat hij in een woning in de Gregoriusstraat ruzie had gekregen met de bewoner. De bewoners zou daarbij op hem hebben geschoten, aldus het slachtoffer.

Omdat er een vuurwapen in het spel was, heeft zij een arrestatieteam ingezet bij de inval in de woning. Het gewonde slachtoffer is ook aangehouden als verdachte in de zaak. Dat meldt het AD.

Volgens een woordvoerder is over de reden en exacte toedracht van de schietpartij nog veel onduidelijkheid. De recherche doet onderzoek.