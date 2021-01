Drie verdachten vrijgesproken van afpersen fruitbedrijf Hedel

Een van de eigenaren van het bedrijf werd in mei 2019 via een sms bedreigd met aanslagen omdat 400 kilo cocaïne tussen een lading bananen door De Groot werd gevonden en gemeld aan de politie. De afpersers wilden dat het bedrijf een ‘boete’ zou betalen van 1,2 miljoen euro, uit te betalen in bitcoins.

Ali el L. uit Hilversum reed naar Zaltbommel om het geld op te halen, in gezelschap van zijn vriendin Romany H. De rechtbank vindt niet bewezen dat het duo betrokken was bij de afpersing. Ali el L. wist wel dat het geld afkomstig was van een misdrijf, zegt de rechtbank. Voor heling kreeg hij daarom 4 maanden cel.

Een 31-jarige man uit Pijnacker zou het bitcoinadres hebben verstrekt waarop De Groot het geld moest storten, maar de rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij wist dat dat bitcoinadres zou worden gebruikt voor afpersing van het bedrijf.

Een vierde verdachte, Ali G. (35) uit Bussum, wordt later berecht. Hij zou behalve van afpersing ook worden verdacht van betrokkenheid bij aanslagen.