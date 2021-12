Reiziger uit VS baalt van quarantaine: ’Oudjaarsavond zonder vrienden’

Premium Binnenland

Inhaaloperatie van Marleen Euving geslaagd: 'Tot laatste moment spannend of het nu wél door zou gaan'

Met dikke letters stond het in haar agenda. De uitgestelde operatie. Corona en een volle ic hadden eerder roet in het eten gegooid. Familie en vrienden, en zijzelf misschien nog wel het meest, duimden dat het deze keer wél door zou gaan. De tumor in haar hoofd was waarschijnlijk kwaadaardig, hadden ...