Ontsnapping Carlos Ghosn heeft Nederlands tintje

TOKIO - Carlos Ghosn is de Libanese Hugo de Groot. De voormalige Nissan-topman, die vastzat op verdenking van onder meer belastingfraude, is Japan vorige week ontvlucht in een grote kist, net zoals de Nederlandse grondlegger van het internationaal recht in de zeventiende eeuw uit Slot Loevestein ontsnapte. De ontsnapping van Ghosn was mogelijk doordat de beveiligingsmaatregelen in de terminal voor privéjets op het vliegveld van Osaka sterk te wensen overlieten.