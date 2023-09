Rovende tienermeisjes maken opmars: aandeel in criminaliteit groter dan ooit

Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een rapport dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) iedere twee of drie jaar in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert.

Lage pakkans en geldgebrek

De lage pakkans, verveling, groepsdruk, een gebrek aan geld of een taakstraf die niet imponeert. Het zijn voor jongeren al jaren de belangrijkste redenen om spullen uit winkels te stelen. Winkeldiefstal is het meest gepleegde delict. Jongens vormen nog steeds het leeuwendeel bij de tienerrovers, maar meisjes rukken op. Het aantal dat verdacht werd van winkeldiefstal steeg in 2022 met bijna de helft van 3150 naar 4510. De Nationale Politie is gevraagd om een verklaring te geven voor de opmars van de vrouwelijke rooftiener, maar kon er geen verklaring voor geven.

In 2022 waren er in totaal 6200 minderjarige verdachten van winkeldiefstal. Dat zijn er 2200 meer dan in 2021 en ook meer dan in de afgelopen tien jaar. De sterke stijging ten opzichte van 2021 heeft volgens WODC en CBS voor een deel te maken met het sluiten van de winkels tijdens de coronacrisis.

Cybercrime, straatroven en overvallen

In 2022 werden 17.500 jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Dat is 1,5 procent van het totaalaantal jongeren. De omvang van de jeugdcriminaliteit daalt al jaren. Tussen 2010 en 2021 halveerde het aantal verdachten. Maar de daling is in de laatste jaren gestagneerd en zelfs omgezet in een lichte stijging. In 2022 nam het aantal verdachten van 12 tot 18 jaar met 12 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar.

Tekst gaat verder onder de video. Video: in februari ging De Telegraaf langs in de Utrechtse wijk Lombok vanwege overlast. Er zou veelvuldig sprake zijn van onder meer diefstal.

Jongeren waren in de laatste jaren ook vaker betrokken bij zware geweldsdelicten zoals moord en doodslag. Maar na een korte piek is die stijging weer afgevlakt in na 2021. Ook maken jonge tieners zich vaker schuldig aan cybercrime, straatroven en overvallen, meldde De Telegraaf eerder al na eigen onderzoek.

Wapens

Woninginbraak en wapendelicten zijn misdrijven waar bijna alleen jongens van werden verdacht. Het aantal minderjarige verdachten van een wapenincident steeg afgelopen jaar met 7 procent naar 1200. Gemeenten worstelen met jongeren die gewapend op straat lopen en er niet voor schromen een mes te trekken. De ene na de andere gemeente voert daarom een messenverbod in, zoals onlangs Den Haag.

Van alle verdachten is iets meer dan de helft allochtoon. Uit de cijfers van het WODC en het CBS blijkt dat het aantal verdachten met een niet-Nederlandse achtergrond in het laatste jaar harder steeg dan het aantal autochtone verdachten, namelijk veertien tegen negen procent.

In 2022 woonde 40 procent van alle verdachten van 12 tot 18 jaar in een van de 25 grootste gemeenten van Nederland. Minderjarige verdachten wonen dus in verhouding vaak in een grote stad. Amsterdam kent het hoogste aantal minderjarige verdachten, Breda en Apeldoorn verhoudingsgewijs het laagste.

De gemeente Eemsdelta in de provincie Groningen met de steden Delfzijl en Appingedam is een van de gemeenten met het hoogste aantal minderjarige verdachten. Er zijn meer dan twintig minderjarige verdachten per duizend inwoners.