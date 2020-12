Coronapatiënt (63) ontsnapt uit ziekenhuis: ’Hij was ons te snel af’

Li Wan-keung lag sinds 14 december met het longvirus in het ziekenhuis, meldt New York Post. Na een paar dagen trok hij in de namiddag plots een jas aan, over zijn ziekenhuiskleding heen, en nam hij via een trappenhuis de benen. Na een lange zoektocht werd hij in een stadsdeel van Hong Kong aangetroffen en aangehouden.

Waarom de man het ziekenhuis ontvluchtte is niet duidelijk. Toen hij werd gevonden door de politie, moest hij in een quarantaine-zone blijven tot nadere instructies. Eerder deed hij ook al een ontsnappingspoging, maar die mislukte.

In China riskeren besmette burgers die hun quarantaine ontlopen hoge boetes en een gevangenisstraf van twee maanden.