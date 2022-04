Kamer kraakt stikstofbeleid: grote zorgen over voorgestelde aanpak

Om Nederland verder van het stikstofslot te halen, wil de coalitie met zo’n 25 miljard euro de komende jaren een ’transitie’ inzetten om de stikstofdepositie te reduceren. Per gebied – dat moeten provincies doen – komt een ’gebiedsgerichte aanpak’. Provincies hebben tot juli de tijd om per gebied plannen te maken. „Het is onontkoombaar dat we een nieuwe balans krijgen”, zegt Van der Wal daarover.

Onder anderen boeren zullen worden verleid om te stoppen, hun stallen te verplaatsen of bijvoorbeeld hun veestapel te verkleinen. Ze zei tijdens het debat dat er met zo’n zestig ’piekbelasters’ gesprekken zullen worden gevoerd over versnelde uitkoop om zo spoedig stikstofruimte te realiseren. Die plannen leiden tot gemor in de sector. „We moeten per keukentafel dat gesprek aangaan”, zegt Van der Wal. „Het eerlijke verhaal is: niet iedereen kan blijven.” Woensdagavond verschenen voor het stikstofdebat al tractoren voor de deur van de tijdelijke Tweede Kamer. De agrariërs vinden dat er veel te weinig aandacht voor hun toekomst is.

Bekijk ook: Kabinet scherpt stikstofregels aan

In de Kamer klinkt breed chagrijn dat het ministerie van LNV in aanloop naar het debat foutieve informatie verstrekte over ’grote uitstoters’ van ammoniak. Ten onrechte werden boeren, die juist emissiearme stallen hebben gerealiseerd, in dat overzicht opgenomen. Het RIVM neemt de schuld op zich, maar in de sector en Kamer klinkt veel scepsis. „Ik baal daar enorm van”, zegt Van der Wal, die belooft een wel kloppende lijst na te zenden. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas vindt het onbestaanbaar dat het ministerie de fouten niet zag. „Daar hoef je geen Einstein voor te zijn.”

Draagvlak

D66 wil intussen vooral ’meer leiderschap’ zien, zegt Kamerlid Tjeerd de Groot. PvdA’er Joris Thijssen vreest nieuwe juridische problemen omdat afspraken ’niet bindend’ zijn. VVD en CDA ergeren zich dat nu vooral gekeken wordt naar de boerenstand, terwijl ook andere sectoren meer moeten doen aan stikstofreductie. De PvdD vraag juist een ’afrekenbaar’ stikstofreductieplan, onder andere om rechters te overtuigen dat de doelen worden gehaald. Veel zorgen klinken door over nieuwe vertragingen die gevreesd worden in de bouwsector.

„Ik ben vooral op zoek naar draagvlak”, zei minister Van der Wal, die aangaf dat stikstof geen ’Haags’ probleem is, maar juist heel veel mensen raakt: van boer tot projectontwikkelaar, tot natuurbeschermer. Volgens Van der Wal zijn maatregelen echt nodig om vergunningverlening weer op gang te krijgen. De bewindsvrouw zegt dat ze ’gruwelt’ van plannen om boeren te onteigenen, ook niet als dat op een vrijwillige manier (met veel geld) gebeurt. Toch moeten er stappen worden gezet, bezweert Van der Wal. „De natuur staat er slecht voor”, aldus de VVD-bewindsvrouw.

’Maatje 36’

Zij sprak over ’stikstofstapeling’ in de natuur en vergeleek dat met het ’dagelijks eten van twee taartjes’. Van der Wal zei dat -als je zo’n eetpatroon hebt- en dat aanpast naar het eten van slechts één taartje per dag, de toename slechte stoffen nog altijd ’opstapelt’. De minister betrok die situatie ook op zichzelf en dacht dat ze bij zo’n eetpatroon ook ’geen maatje 36’ zou krijgen.

De situatie in de natuur zou volgens Van der Wal niet anders zijn. Ze somde onder andere de verzuurde bodem op, constateert minder insecten, minder vogels en ziet dat eierschillen van vogeltjes zeer broos worden als gevolg van de stikstofdepositie. „Het zijn allemaal schakeltjes. Ik zie het als een Jenga-spelletje. We kunnen lang steentjes uit de natuur halen, maar op een gegeven moment stort het in.”