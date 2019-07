Hilbert Jan wilde sterven door een politiekogel

Volg de zaak hieronder via de tweets van verslaggever Mark Mensink.

De autistische Assenaar verbleef in oktober 2018 in een woongroep in Emmen, maar moest weg uit deze woongroep. Dat wilde hij niet en besloot een einde aan z’n leven te maken.

De man nam zijn medicijnen voor de hele dag in met alcohol en dreigde medewerkers. De gewaarschuwde politie opende zijn appartement met een loper. Op dat moment stormde de man op de agenten af met messen. De voorste agent moest vechten voor z’n leven, verklaarde hijzelf en diens collega’s.

Twee politiemensen schoten op de aanvallende bewoner. Die liep een verbrijzeld been op.