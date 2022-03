Vijf jaar cel voor ex-kickbokser Rodney G. na ernstig seksueel geweld

Slachtoffers waren vrouwen met wie G. een relatie had aangeknoopt. Het ging om veelal zwakke, kwetsbare vrouwen in de sportscholen waar hij lesgaf. De zaak kwam in december 2020 aan het rollen, toen een van de vrouwen aangifte tegen G. deed. Zij had al geruime tijd een relatie met hem. Op de bewuste dag trok hij haar zijn woning binnen, om haar vervolgens met veel geweld te verkrachten. De vrouw werd daarbij onder meer hard geslagen met een zweep, tot bloedens toe, en bijna gewurgd. In 2021 volgden meer aangiftes en meldingen. Sommige vrouwen zouden van het doen van aangifte hebben afgezien, uit angst voor G.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. De straf viel aanmerkelijk lager uit omdat de rechtbank minder feiten bewezen heeft geacht dan het OM. De geldende norm voor strafoplegging bij verkrachting ging in deze specifieke zaak niet op, omdat het seksuele geweld plaatsvond „binnen de context van een relatie”, aldus de rechtbank. Er was sprake van vaak wat ruigere, SM-achtige seks, die soms met instemming plaatsvond en soms niet. G. heeft in die laatste gevallen grenzen overschreden, aldus de rechtbank, waarbij hij de „lichamelijke en geestelijke autonomie” van de betrokken vrouwen „volledig uit het oog verloor.” Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank ook het nagenoeg blanco strafblad van G. meegewogen.

’Gruwelijk en mensonterend’

Vier vrouwen hebben tijdens het proces een slachtofferverklaring afgelegd, waaruit bleek dat hun ervaringen met G. diepe emotionele sporen hebben achtergelaten. „Gruwelijk en mensonterend”, zo omschreef hun advocaat Annemiek van Spanje de lotgevallen van de vrouwen.

G. werd in januari vorig jaar aangehouden. Hij was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig. De rechter zei dat te betreuren.