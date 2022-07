Rechtbank Amsterdam draait overuren door anti-coronademonstranten: ’Ging alleen maar even kijken’

Volgens de rechter waren er gewelddadige groeperingen in de stad aanwezig die het noodbevel van de locoburgemeester rechtvaardigden: „Er werd opnieuw gevreesd voor wanordelijkheden. Er was op veel plekken tegelijk wat aan de hand. En er was de ervaring van eerdere demonstraties. Ook werden coronaregels massaal overtreden”, aldus de rechtbank geheel in lijn met de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank van Amsterdam draait al maanden overuren met het afwikkelen van de strafzaken tegen honderden mensen die op 28 maart vorig geen gehoor gaven aan een noodbevel van de burgemeester om het Museumplein te verlaten. Maandag stonden er in een lange reeks aan zittingen 14 verdachten voor de rechter. In al deze zaken gaat om demonstranten die weigeren de opgelegde boete van 250 euro te voldoen. Bij een van de vele ’koffie-drinken-manifestaties’ werden op die 28e maart uiteindelijk waterkanonnen ingezet om de illegale demonstraties te beëindigen. De politie verrichtte in totaal 310 aanhoudingen.

’Noodbevel nooit gehoord’

Een aantal van die arrestanten vertelde maandag bij de rechtbank dat ze zich ’gecriminaliseerd’ voelen door de strafrechtelijke afdoening. Ook vrezen ze voor de gevolgen van een strafblad. Een jonge vrouw: „Het kan niet zo zijn dat als je vreedzaam demonstreert, je strafrechtelijk wordt vervolgd. Ik was er uit nieuwsgierigheid en kwam niet naar het Musuemplein om een misdaad te plegen. Daarom vecht ik deze boete aan. Bovendien heb ik het noodbevel nooit gehoord.”

Dat niet gehoord hebben, is wat de meeste verdachten naar voren brachten. Een andere vrouw: „Ik ging alleen maar even kijken. Uit nieuwsgierigheid. En opeens was ik ingesloten door politie. Ik wilde weg, maar mocht niet meer weg.”

Het Openbaar Ministerie stelt dat het bevel om het Museumplein te laten meerdere malen ’luid en duidelijk’ is gegeven en de aanwezigen alle kans hebben om weg te komen. „Het is bevel om weg te komen is ook op tekstborden weergegeven. Er was vrees voor wanordelijkheden omdat ook groepen als Defend IJmuiden en hooligans waren naar het plein onderweg.” De rechter was het daarmee mee eens.

Komende woensdag is er weer een zitting in deze reeks aan Museumplein-strafzaken voor de politierechter.