Poetin annexeert vier Oekraïense provincies: ’Voor altijd Russische landgenoten’

Brief 1 ’Uitjouwen koning misselijkmakend’

Een groepje demonstranten keerde zich tegen de koning toen hij aanwezig was bij de opening van het nieuwe hoofgebouw van het Radboudumc in Nijmegen, weet mevr. Brugman. Wat een zielige vertoning van deze personen: iemand uitjouwen die aan de hele situatie in Nederland totaal geen schuld heeft.