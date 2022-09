Poetin zal ingelijfde regio’s ’met alle mogelijke middelen verdedigen’

De Russische president benadrukte in aanwezigheid van onder meer de gouverneurs uit de vier geannexeerde provincies, minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en diens collega van Defensie Sjoigoe „de wil van het volk.” Dat was een verwijzing naar de referenda die Rusland in Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja organiseerde en die door een groot deel van de wereld als een schijnvertoning werden gezien. „De mensen hebben een keuze gemaakt, de enige keus”, aldus Poetin. Nu zijn de inwoners van de vier regio’s „Russische landgenoten voor altijd.”

Schijnvertoning

Poetin reageerde niet op de internationale kritiek op de referenda. Zo zei secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties donderdag: „Ik wil benadrukken dat de zogenaamde referenda zijn gehouden tijdens een gewapend conflict in gebieden die door Rusland waren bezet en daarmee buiten het juridische en constitutionele raamwerk van Oekraïne vielen. Ze kunnen niet gezien worden als een zuivere uitdrukking van de volkswil.”

Poetin riep Oekraïne op om „de vijandelijkheden direct te staken en terug te keren naar de onderhandelingstafel.” Hij maakte wel meteen duidelijk dat er niet over teruggave van de vier geannexeerde provincies gesproken kan worden. De kans dat de Russische uitnodiging positief wordt ontvangen door Kiev lijkt minimaal. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei eerder deze week al dat „een annexatie verdere onderhandelingen onmogelijk maakt.”

’Barbaren en wilden’

Het grootste deel van de toespraak was een lange tirade van Poetin tegen „het zogenaamde Westen” zoals hij het noemde: „Ze hebben de wereld verdeeld onder hun vazallen, de zogenaamde beschaafde landen. Het zijn barbaren en wilden.” Ook het grootste trauma van de president kwam voorbij: de val van de Sovjet-Unie. Daarna „besloot het Westen dat de wereld voor altijd onder hun dictaat zou moeten zuchten. Het Westen ging er vanuit dat Rusland niet om zou kunnen gaan met een dergelijk dictaat en ook uiteen zou vallen.” Maar volgens Poetin gebeurde het tegendeel: „Rusland is herboren en sterker geworden.”

Het Rode Plein liep vrijdagmiddag al vol voor een groot annexatiefeest. Ⓒ REUTERS

Poetin verweet het Westen te lijden aan ’Russofobie’, een „erkend racistisch begrip”, volgens de Russische president althans. Er volgende een lange opsomming van het kolonialisme door de westerse wereld, „dat al in de Middeleeuwen begon.” Poetin stelde daar het anti-kolonialisme van de Sovjet-Unie tegenover, dat mogelijk was gemaakt door een „sterke, gecentraliseerde staat.” Niet dat de voormalige Sovjet-republieken zich zorgen hoeven te maken dat hen eenzelfde lot als Oekraïne zal treffen, want Poetin beweerde geen plannen te hebben om de Sovjet-Unie te laten terugkeren.

Gebruik van kernwapens

Poetins speech zal mogelijk wel de angst voor een nucleair conflict verder aanwakkeren. De Russische president zei in het begin van de toespraak al de vier geannexeerde regio’s „met alle mogelijke middelen” te zullen verdedigen. Later voegde hij daaraan toe dat de VS „een precedent” heeft gecreëerd met het gebruik van kernwapens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan capituleerde nadat Hiroshima en Nagasaki waren bestookt met kernbommen, de eerste en laatste keer dat nucleaire wapens tijdens een conflict werden gebruikt.

Na afloop na de speech ondertekenden Poetin en de door Rusland aangewezen gouverneurs van Loegansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja de annexatie-documenten, waarmee de toe-eigening officieel werd. In Russische ogen althans, want behalve Moskou en enkele Russische bondgenoten was deze week wereldwijd al te horen dat de annexatie niet geaccepteerd zal worden. Zelfs bondgenoten zoals Servië en Kazachstan lieten al weten die toe-eigening niet te zullen erkennen.