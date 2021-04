LIVE | Paar honderd mensen bij ’vrijheidsmars’ Rotterdam

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

14.33 - Paar honderd mensen bij ’vrijheidsmars’ Rotterdam tegen maatregelen

In het centrum van Rotterdam hebben zich zaterdagmiddag opnieuw een paar honderd mensen verzameld op het Stadhuisplein voor een'Mars voor Vrijheid' tegen de coronamaatregelen. Er zijn ook behoorlijk wat agenten aanwezig.

De demonstranten lopen onder begeleiding van de politie vanaf ongeveer 14.30 uur van het Stadhuisplein over de Karel Doormanstraat en de Nieuwe Binnenweg naar het Schouwburgplein, waar de mars eindigt. De actievoerders zijn het oneens met het coronabeleid. Vorige week demonstreerden ze ook al in Rotterdam na een oproep op sociale media, genaamd 'Mars voor Vrijheid: Mijn leven, mijn kinderen, mijn keuze.' Dit protest liep toen volgens de politie gemoedelijk.

14.31 - Duitsland beperkt vliegverkeer vanuit India

Duitsland is van plan de meeste reizigers uit India te weren. Volgens regeringsbronnen wordt dit besluit maandag officieel bekendgemaakt. Het reisverkeer zou worden beperkt vanwege zorgen over de Indiase coronavariant.

In Duitsland waren tot zaterdag 25 besmettingen met deze variant bekend. Deze mutatie van het coronavirus is mogelijk extra besmettelijk. Meerdere landen besloten al eerder om het reisverkeer met India te beperken.

Volgens de bronnen gaan er wel enkele uitzonderingen op het inreisverbod gelden. Duitsers en mensen met een verblijfsvergunning mogen volgens hen nog wel vanuit India terugkeren, maar moeten voor de reis een negatieve coronatest tonen en bij aankomst in quarantaine.

India zit momenteel midden in een zware tweede coronagolf, die volgens experts zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. Dagelijks worden honderdduizenden mensen positief getest. Door de vele besmettingen kunnen de testcentra de toestroom niet aan. Ook de ziekenhuizen zijn overbelast; er zijn niet genoeg medicijnen en bedden voor alle ernstig zieke coronapatiënten.

12.36 - Perth in driedaagse lockdown na nieuwe coronabesmetting

De Australische stad Perth is zaterdag in een driedaagse lockdown gegaan na enkele nieuwe besmettingen in de nagenoeg virusvrije samenleving. Meer dan 2 miljoen mensen in de vierde stad in het westen van het continent moeten thuisblijven en mogen alleen de deur uit voor medische zorg, werk, boodschappen of een sportieve bezigheid.

De maatregel volgt op de coronabesmetting bij een man die eerst veertien dagen in een hotel in quarantaine had gezeten en na die periode deze week naar Melbourne vloog. Daar is hij vrijdag positief getest. Vermoed wordt dat het virus zich via het ventilatiesysteem in het quarantainehotel heeft verspreid. Ook twee mensen met wie de man in contact heeft gestaan zijn inmiddels positief getest. De gezondheidsautoriteiten trekken nu na met wie de positief geteste personen in contact zijn geweest en heeft inmiddels 2500 testen uitgevoerd.

Australië heeft het coronavirus vrijwel onder controle door restricties op het internationaal reisverkeer voor niet-ingezetenen. Ook in de noordelijke deelstaat Northern Territory zijn echter acht mensen in quarantaine geplaatst, die zaterdag na aankomst van hun vlucht uit de Indiase steden Chennai en New Delhi een coronabesmetting bleken te hebben.

12.15 - Merkel benadrukt belang ’noodrem’ bij intrede omstreden coronawet

De Duitse bondskanselier Angela Merkel benadrukt zaterdag opnieuw het belang van de ’noodrem’ voor de coronacrisis in het land, terwijl de omstreden coronawet die dat mogelijk maakt officieel in werking treedt.

De zogeheten noodrem houdt in dat de landelijke regering met coronamaatregelen ingrijpt als een deelstaat in een week drie dagen op rij meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners heeft. Het pakket maatregelen bestaat onder meer uit een avondklok, afstandsonderwijs en een verdere beperking van sociale contacten.

Aanvankelijk moest Merkel met de zestien deelstaten overleggen over de beperkingen, maar door de nieuwe wet verliezen die een deel van hun inspraak en kunnen ze dus worden gedwongen tot het invoeren van maatregelen. Het parlement ging afgelopen week akkoord ondanks kritiek op de plannen, ook vanuit de samenleving.

Merkel zegt dat de controversiële coronawet „dringend nodig” is, omdat de derde golf niet op een andere manier in bedwang kan worden gehouden. Het redden van de levens van coronapatiënten is volgens haar ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorg. „De staat, de samenleving en de burgers moeten allemaal helpen.”

Verder benadrukt de bondskanselier dat de strenge maatregelen vanuit Berlijn weer worden opgeheven als het aantal besmettingen in een deelstaat weer daalt. Daarnaast wijst ze erop dat de vaccinatiecampagne in het land steeds voortvarender verloopt.

Ruim een op de vijf inwoners heeft inmiddels een eerste coronaprik gehad. Zo’n 5,6 miljoen mensen, ongeveer 7 procent van de bevolking, heeft twee doses van een coronavaccin gehad en is daarmee maximaal beschermd tegen Covid-19.

11.19 - Kom met begrijpelijke voorlichting over coronavaccinatie

In een brief aan het ministerie van Volksgezondheid vragen twee artsen om een „duidelijke en voor iedereen begrijpelijke” voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. De opstellers, de Rotterdamse huisarts Shakib Sana en hoogleraar en internist aan het Erasmus MC Robin Peeters, merken dat veel informatie nu aan een deel van de bevolking voorbijgaat, met name in achterstandswijken. Hun oproep krijgt de steun van een lange lijst zorgverleners, beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, en een aantal ziekenhuizen.

Volgens Sana en Peeters heeft de wisselende vaccinatiestrategie van de overheid geleid tot grote angst en twijfel onder kwetsbare mensen in achterstandswijken. „Mensen die toch al beperkte en vaak eenzijdige informatie uit hun omgeving ontvangen, blijken hun keuzes op die angst en twijfel te baseren. Dat is invoelbaar doordat er vooral veel aandacht is voor de zeldzame bijwerkingen, zonder op eenvoudige wijze de gevaren van de ziekte ernaast te zetten.” De vaccinatiebereidheid is daardoor in die wijken erg laag, terwijl daar de kans om met corona besmet te raken en eraan te overlijden juist relatief hoog is.

Bovendien is de informatie uit de persconferenties van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge volgens Sana en Peeters nogal formeel en bereikt die daarom 35 procent van de bevolking niet. Daarom moet er heldere en toegankelijke voorlichting komen voor „personen die de taal onvoldoende machtig zijn en het niet zo snel kunnen volgen.” Het medische duo pleit voor een grootschalige campagne via landelijke maar ook vooral lokale media. Ook willen ze dat de overheid gebruikmaakt van buurt- en clubhuizen, kerken en moskeeën, azc’s en markten om informatie te verspreiden.

„Dé uitweg uit de pandemie is: een groot deel van de bevolking vaccineren”, aldus Sana en Peeters.

8.12 - India meldt opnieuw een recordaantal coronabesmettingen

India meldt 346.786 nieuwe besmettingen met het coronavirus, voor de derde dag op rij een wereldwijd dagrecord. Ziekenhuizen in het Aziatische land kunnen door de vele infecties niet alle ernstig zieke coronapatiënten behandelen.

Bij de autoriteiten zijn ook 2624 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd, een landelijk record. Experts vrezen dat de werkelijke cijfers hoger zijn, mede doordat er niet genoeg coronatesten zijn, en dat het nog zeker drie weken duurt voordat de piek van de tweede golf wordt bereikt.

Tekst loopt door onder de foto.

Ziekenhuizen hebben door de grote toestroom van patiënten niet genoeg bedden om iedereen op te nemen. Bij de behandeling komen ze ook nog eens in de problemen door een tekort aan medische zuurstof en andere medicijnen. Dat heeft op meerdere plekken tot sterfte geleid, waaronder volgens lokale media recentelijk in Jaipur en Amritsar.

De regering gebruikt militaire vliegtuigen en treinen om zuurstof en andere medicijnen naar de hardst getroffen regio’s te sturen. In Lucknow, waar de ziekenhuizen en crematoria overbelast zijn, worden de zuurstoftanks door gewapende bewakers naar ziekenhuizen geëscorteerd.

India, dat 1,3 miljard inwoners telt, heeft sinds het begin van de pandemie 16,6 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. In februari werden meermaals minder dan 10.000 nieuwe infecties per dag gemeld, maar de coronacrisis raakte deze maand in stroomversnelling. Officieel zijn bijna 190.000 Indiërs overleden aan Covid-19.

6.45 - RIVM-vaccinbaas: einde voor AstraZeneca in Nederland al in zicht

Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, denkt dat de miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, grotendeels niet meer worden gebruikt. Reden is dat er de komende tijd zoveel coronavaccins worden geleverd, dat die van AstraZeneca al snel niet meer nodig zijn.

Het vaccin is minder populair vanwege de berichten over de mogelijke bijwerking van trombose. Op sommige plekken kwamen veel mensen uit de doelgroep van 60- tot 64-jarigen hun prik niet halen. In totaal ontvangt Nederland 11,7 miljoen vaccins. De niet gebruikte worden mogelijk over armere landen verdeeld.

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

„Tot nu toe kunnen 60- tot 64-jarigen geen ander vaccin krijgen. Later dit jaar kan dit veranderen”, stelt Van Delden in gesprek met het AD. „Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen. Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langs gaat.”

Van Delden geeft aan de krant toe dat de overheid niet precies weet hoeveel prikken er tot nu toe zijn gezet, omdat de registratie van de vaccinatie bij huisartsen en in zorginstellingen fors achterloopt. „Ja, dat is lastig. Er zit gewoon marge in dat getal, dat zou ik zelf natuurlijk ook liever anders zien. Schattingen zijn niet zo comfortabel. Je werkt liever met registraties”, aldus Van Delden.