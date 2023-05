Knalgroene Tesla van Nick Kyrgios gejat: tennisser schiet politie te hulp

Volgens ABC News zette de dief een pistool tegen het hoofd van de moeder van de 28-jarige Kyrgios, Norlaila. De dief dwong haar om de autosleutels te overhandigen.

Vol gas vertrok de man in de Tesla, waarop Norlaila snel contact opnam met de politie en haar zoon. Via de app kon Kyrgios de wagen volgen en gaf de locatie van de dief door aan de agenten. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden in een buitenwijk van Canberra.

Dinsdag moest de man voor de rechter verschijnen, daar werd hem onder meer gewapende diefstal ten laste gelegd. Een verzoek om op borgtocht vrij te komen, werd geweigerd.