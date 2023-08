Na lange werkzaamheden kan verkeer weer over Haringvlietbrug

Het werk aan de brug is tot nu toe volgens schema verlopen, meldt Rijkswaterstaat. Er moeten nog wel een aantal tests worden gedaan en het bewegingswerk van de nieuwe brugklep moet verder worden afgesteld. Daarom gaat de weg nog een heel weekend dicht, van vrijdag 8 september om 22.00 tot maandag 11 september 05.00 uur. Ook zijn er van maandag 4 tot en met dinsdag 26 september een aantal nachtelijke afsluitingen van de Haringvlietbrug. De weg is dan tussen 22.00 en 05.00 uur dicht.

Tijdens die nacht- en weekendafsluitingen wordt autoverkeer omgeleid via de A16 (Moerdijkbrug) of via de N57 (Haringvlietdam). Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan tijdens de afsluiting gratis door de Kiltunnel op de N217. De omleiding kost de weggebruikers dertig minuten extra reistijd.

Wekenlang dicht

Het verkeer had last van de wekenlange afsluiting, ook al was die in de zomermaanden. Zo waren er geregeld lange files en vertragingen op de omleidingsroutes, vooral in de eerste weken van de afsluiting.

De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant. De brug, gebouwd in 1964, wordt intensief gebruikt door verkeer dat in de loop van de jaren ook steeds zwaarder is geworden. Per dag rijden gemiddeld zo’n 66.000 voertuigen over de ruim een kilometer lange oeververbinding.

Na het gereedkomen van de Haringvlietbrug gaat op dezelfde snelweg de Heinenoordtunnel, bij Barendrecht, in beide richtingen dicht van 7 augustus tot 1 september. Het opknappen van de tunnel gaat in delen en is naar verwachting in de loop van 2024 klaar.