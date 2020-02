Kleuter (5) twee keer toegetakeld door hond van moeders partner

De gewonde kleuter in zijn bed in het ziekenhuis in Gent. Ⓒ Nieuwsblad.

Lievegem - Een 5-jarig jongetje is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij tot twee keer toe is toegetakeld door de hond van de partner van zijn moeder. Nadat het jongetje afgelopen week voor de eerste keer in het ziekenhuis behandeld moest worden, werd het kind bij thuiskomst opnieuw gegrepen door dezelfde hond.