Rel rond 17 boetes à 390 euro voor studenten: ’Eigen unit’

De studenten zaten donderdag buiten te keuvelen, aldus de politie. Die heeft er schoon genoeg van. „We zijn ze al de hele week aan het waarschuwen, op een gegeven moment is het klaar”, laat een politiewoordvoerder weten aan AT5. Iedereen kreeg een boete van 390 euro.

De studenten zijn ontstemd. Flinke groepen wonen samen op campus Uilenstede, een van Europa’s grootste studentenhotspots.

Belangenvereniging ASVA verzet zich tegen de boetes. „Studenten worden van hun eigen gemeenschappelijke balkons gestuurd – ook als zij in dezelfde unit, dus op hetzelfde adres wonen.”

Unit of huishouden?

De politie is niet onder de indruk van het studentenchagrijn. „Ook op deze campus geldt dat je afstand moet houden en dat je niet met meer dan 3 personen zit. Ze zaten met z’n allen buiten en bovendien hebben ze ook nog een eigen kamer”, aldus een woordvoerder.

Zo’n woonunit is volgens de politie niet hetzelfde als een huishouden, wordt uitgelegd op Twitter. „Wij zullen hiertegen optreden, maar doen dat vooral in de openbare ruimte.”

Tekstkar

Donderdag kondigde de politie aan dat ’vanaf vandaag direct zal worden opgetreden’. Boetes worden ’zonder waarschuwing’ uitgedeeld. Dat is besloten in samenwerking met de Officier van Justitie nadat agenten signaleerden dat hun waarschuwingen aan dovemansoren leken te zijn gericht. De politie heeft ook een tekstkar geplaatst, is te lezen op Intagram.