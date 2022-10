Iedereen zou afspraak kunnen maken voor herhaalprik tegen corona

Ouderen kregen voorrang bij de herhaalprik, omdat zij het grootste risico lopen bij een nieuwe golf coronabesmettingen. Sinds eind september zijn ook zorgmedewerkers aan de beurt, om te voorkomen dat de zorg vastloopt. „We wilden de drempel voor zorgmedewerkers zo laag mogelijk maken, zodat ze snel een afspraak kunnen maken. We hebben geen inzicht in andere bestanden om te zien wie in de zorg werkt, daarom hebben we de leeftijdsbeperking eraf gehaald”, legt een GGD-woordvoerder uit.

Door het verwijderen van de leeftijdsbeperking konden ook anderen, buiten de zorg, een prikafspraak maken. Maar volgens de GGD-koepel is dat niet gebeurd. „We hebben niet of nauwelijks respons gezien. Er waren hooguit honderd mensen die de prikvolgorde wilden omzeilen. Dat had weinig impact.” Bij sommige vaccinatielocaties werden ze geweigerd omdat ze niet aan de beurt waren, anderen zijn wel ingeënt. Die beslissing is aan de lokale GGD’en.

GGD GHOR Nederland vraagt mensen om niet voor te dringen. „De prikvolgorde is ingesteld door de minister om kwetsbare groepen voorrang te geven. Dat is niet voor niets gedaan. Er zijn mensen uit de risicogroepen die nu pas hun uitnodiging krijgen. Die mensen wil je graag de kans geven om snel een afspraak te maken en de prik te krijgen.”