Drie verdachten opgepakt na gewapende woningoverval in Eindhoven

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / Joris van Gennip

EINDHOVEN - Een woning aan de Peter van Anrooylaan in Eindhoven is vrijdagavond rond 23.50 uur overvallen. De drie vermoedelijke daders konden volgens de politie „al snel in de omgeving” worden aangehouden