Gewonde bij steekpartij in Delftse woning

Binnenland

Domper bij zoektocht in coldcasezaak Wilma Bres

Het onderzoek bij een grote boom in Delft op 11 augustus na een tip over de ‘cold casemoord’ op Wilma Bres in 1989, heeft niets opgeleverd. Er is niets gevonden in of bij de boom die enkele tientallen meters is verwijderd van de plek waar Bres werd doodgestoken.