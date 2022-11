Zeldzaam lange celstraf voor tv-prediker Adnan Oktar

Premium Financieel

Boek veroordeelde sekteleider in kast ECB-president

Volgers van een online seminar over de coronacrisis, georganiseerd door de Europese Centrale Bank, keken deze week verbaasd op over de boekenkeuze van Christine Lagarde. Achter de president van de Europese Centrale Bank (ECB) lag een boek van een om seksueel misbruik veroordeelde sekteleider in de k...