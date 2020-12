Betekent deze ijsberg het einde voor enorme kolonie pinguïns en zeehonden?

De ijsberg brak in juli 2017 al af van Antarctica en zet sindsdien koers richting Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, dat zo’n 3000 kilometer uit de kust van het zuidelijkste puntje van Argentinië ligt.

De gigantische ijsberg, die de beknopte naam A68a draagt, is in omvang vergelijkbaar met het eiland dat behoort tot de Britse overzeese gebieden. Of het nog dagen of weken duurt voordat het tot een botsing kan komen, is onduidelijk en hangt af van de zeestroming. De ijsberg komt steeds dichter bij het eiland, maar de kans dat de enorme massa’s elkaar missen of slechts schampen is ook zeker aanwezig, denken experts.

Tientallen miljoenen dieren

Op het hoogtepunt van het broedseizoen zijn er zo’n 7 miljoen pinguïns op het eiland en circa 2 miljoen zeehonden. Daarnaast broeden er nog eens zo’n 30 miljoen vogels. Het eiland staat bij veel natuurliefhebbers op één omdat het er zo dichtbevolkt is in de broedperiodes.

Dinsdag werden door de Britse Royal Air Force nieuwe beelden gemaakt van de drijvende ijsmassa. De berg is bijna 150 kilometer lang en zit vol met tunnels, scheuren en kloven. In het spoor van het enorme gevaarte drijven nog wat kleinere ijsbergen.

Wetenschappers vrezen dat - wanneer het werkelijk tot een botsing komt - een groot deel van het leven op de zeebodem voor het eiland verwoest zal worden. Dat heeft grote gevolgen voor de voedselketen. Als de ijsmassa het eiland in de flank raakt, vrezen experts dat de route naar voedsel voor pinguïns, zeehonden en hun jongen geblokkeerd wordt.

De ijsberg is ook voor de scheepvaart een serieuze bedreiging aan het worden.