Magneetvissers halen explosief en kogels uit het water in Heukelom

Dat meldt het Brabants Dagblad. Agenten bewaakten het explosief totdat de EOD ter plaatse kwam.

Ⓒ MaRicMedia

Magneetvissen is officieel verboden in de gemeente Oisterwijk. Dat staat er in de algemene plaaselijke verordening. „Door de gemeente Oisterwijk is onderzoek gedaan naar gebieden waar mogelijk conventionele explosieven in de grond te vinden zijn. Uit het rapport is gebleken dat in een aantal gebieden de kans op aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven erg groot is”, valt te lezen in de gemeentelijke regelgeving.