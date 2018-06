Peiling: pro-Catalonië partijen op winst

Volgens de tussen 30 oktober en 3 november gehouden peiling onder 1233 mensen, zullen de pro-onafhankelijkheidspartijen ERC, PDECat en CUP de verkiezing winnen met 66 tot 69 zetels in het 135 zetels tellende regionale parlement.

De Spaanse premier Rajoy schreef nieuwe verkiezingen uit voor 21 december en ontsloeg de regionale regering nadat het Catalaanse parlement zich had uitgesproken voor onafhankelijkheid. Het bestuur van de regio had eerder de hand in het geïmproviseerde onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober. Madrid zag die stemming als illegaal en erkende de uitslag niet.