Man (32) zwaargewond na aanrijding, bestuurder rijdt door

Later in de nacht vond de politie een beschadigde auto in het centrum van Rotterdam. Het voertuig is in beslag genomen. De Forensische Opsporing onderzoekt of het de auto van de aanrijding is.

Het slachtoffer werd op de rijbaan gereanimeerd, maar kon met ademhaling naar het ziekenhuis worden vervoerd. Inmiddels is hij weer aanspreekbaar.