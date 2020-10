Reisadvies voor Italië en Oostenrijk aangescherpt naar oranje

Dat bevestigt een BuZa-woordvoerster maandag aan De Telegraaf. De reisindustrie reageert verheugd. „De Canarische Eilanden voor de kust van West-Afrika zijn belangrijk in het winterseizoen, omdat het daar lekker weer is. Deze bestemming ligt ver af van het vasteland van Spanje, waar de coronasituatie nu minder rooskleurig is. Op de Canarische Eilanden zijn de besmettingen echter fors teruggelopen”, laten diverse ANVR-touroperators weten.

Zij tuigen vanuit Nederland gelijk meerdere vluchten op naar Gran Canaria, Tenerife en de kleinere eilanden om nog iets van het verloren rampjaar 2020 goed te maken. Ook Kreta is weer mogelijk. Door chronisch gebrek aan boekingen en dus inkomsten is de financiële situatie belabberd. Volgens reiskoepel ANVR zitten veel Nederlanders te snakken naar een veilige (inhaal)vakantie in de zon.

Ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk mogen vliegvakanties naar de Canarische Eilanden weer. Er wordt al volop geboekt. Wel blijven de maatregelen van kracht om het virus te bestrijden, zoals afstand houden, mondkapjes op en drukte mijden.

Reisadvies Italië aangescherpt

Het reisadvies voor Italië wordt woensdag aangescherpt van geel (veiligheidsrisico’s) naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat die maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in heel Italië is toegenomen. Wie in Italië is geweest, moet tien dagen in thuisquarantaine.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zondag de landelijke coronavirusbeperkingen aangescherpt. Bioscopen, theaters, sportscholen en zwembaden moeten allemaal sluiten volgens de nieuwe regels. Verder moeten restaurants en cafés om 18.00 uur stoppen met serveren.

Ook het reisadvies voor een aantal deelstaten van Oostenrijk wordt woensdag veranderd van geel naar oranje. Het gaat om de deelstaten Karinthië, Burgenland, Steiermark en de regio Ost-Tirol. Daardoor heeft heel Oostenrijk woensdag kleurcode oranje en geldt het advies naar Oostenrijk te reizen alleen als het noodzakelijk is en niet voor toeristische reizen. Uitzonderingen zijn de gemeenten Hinterriss en Jungholz in de deelstaat Tirol en de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg in de deelstaat Vorarlberg.

Vanaf woensdag moeten reizigers na een verblijf in Oostenrijk bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Dit moet ook als vanaf een Oostenrijkse luchthaven naar Nederland wordt gevlogen. Automobilisten op doorreis zijn verplicht in één keer door te rijden. Alleen korte pauzes bij tankstations zijn toegestaan.