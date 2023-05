Toeriste op Hawaii vertrouwt blind op haar navigatie: rijdt water in

Een ooggetuige vertelt tegenover Washington Post dat - toen ze aan het schuilen was voor de regen - ze een voertuig met een behoorlijke snelheid een boothelling zag afrijden, waarna de auto in het water plonsde. „Gek genoeg was de vrouw totaal niet in paniek en zat ze breed glimlachend achter het stuur.”

Omstanders schoten massaal te hulp en wisten de inzittenden te bevrijden. Tegen de tijd dat de hulpdiensten ter plaatse waren, was de auto volledig gezonken.

Hoe kon dit gebeuren? De toeristen vertellen dat ze gewoon de navigatie volgden, die schijnbaar een route via het water aangaf, want de weg bleek een boothelling te zijn. Er stond een ander voertuig op deze helling klaar om een boot uit het water te halen, waardoor de vrouw dacht dat de boothelling „gewoon een weg was”, maar niks bleek minder waar.

Niemand raakte gewond. De ooggetuige maakte een video van het voorval, die ondertussen viraal gaat op sociale media.