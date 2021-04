LIVE | Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

7.01 - Ombudsman onderzoekt knelpunten steunmaatregelen zzp’ers

De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet dat naar aanleiding van ruim 500 klachten die daarover bij hem binnenkwamen, onder andere op een speciaal meldpunt.

Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen, ziet de ombudsman.

„Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden staat het water aan de lippen en is het einde van hun levensvatbare bedrijf nabij. Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven”, zegt Van Zutphen.

De ombudsman organiseert in mei en juni twee rondetafelgesprekken over de belangrijkste knelpunten die ondernemers ervaren. Daar zullen onder meer oplossingen worden besproken die verdere problemen, zoals schulden en faillissementen, moeten voorkomen.

Onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat worden voor de gesprekken uitgenodigd, evenals de Sociaal-Economische Raad, Kamer van Koophandel en de brancheverenigingen voor ondernemers.

6.45 - Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

De rechter in Amsterdam buigt zich donderdag over het kort geding van tientallen commerciële sneltestbedrijven tegen Stichting Open Nederland en de Staat. Die stichting zou Lead Healthcare onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de Nederlandse overheid honderdduizenden toegangstesten op het coronavirus uit te voeren voor testevenementen.

De coronasneltesters eisen onder meer dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt en willen ook de kans krijgen de opdracht uit te voeren. Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de boze ondernemingen, snapt niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren.

Zelf heeft de Stichting Open Nederland aangegeven dat in de eerste fase juist bewust de samenwerking is gezocht met één grote marktpartij om het concept voor toegangstesten te ontwikkelen en in een soort proef uit te proberen. Dit zou gedaan zijn vanwege de „spoedeisendheid” van de behoefte aan testcapaciteit. Er zou een „marktconforme” vergoeding tegenover staan. De stichting stelde verder op verschillende manieren verantwoording af te leggen aan de overheid.

6.37 - Kabinet verdedigt stappenplan en vaccinstrategie in Tweede Kamer

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge debatteren donderdag met de Tweede Kamer over onder meer het voorgestelde ’openingsplan’, waarmee Nederland uit de coronacrisis moet, en de vaccinatiestrategie. Zij treffen een kritische Kamer, waar net als in de samenleving de irritatie over de corona-aanpak groeit.

Dinsdag kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie over corona een nieuw stappenplan aan, waarin beschreven staat wanneer welke versoepelingen verwacht worden. Hoewel beiden erop hamerden dat alles afhankelijk is van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, staan in het plan concrete data. Zo gaan bij de eerste stap, verwacht op 28 april, de terrassen weer open en op 11 mei zou er binnen weer gesport kunnen worden.

Eerder was er vanuit de Kamer juist kritiek op het hanteren van exacte data in stappenplannen, aangezien deze vaak achteraf aangepast moeten worden. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen, is de kritiek.

Ook is de irritatie groot over keuzes omtrent vaccineren. Zo hekelen meerdere partijen dat mensen onder de 60 geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen.

D66 en de PvdA willen dat zestigminners zelf mogen bepalen of ze het risico willen nemen. GroenLinks-leider Jesse Klaver herhaalt op Twitter zijn pleidooi voor een aparte commissaris voor het vaccinatiebeleid. Hij noemt „het zwabberende vaccinatiebeleid van minister De Jonge funest voor het vertrouwen van de mensen.”

Verder debatteert de Kamer over de zorgbonus. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schetste dinsdag haar dilemma: of een deel van de zorgmedewerkers krijgt 500 euro bonus, of iedereen in de zorgsector ontvangt ongeveer 200 euro.

Het voorstel leidde tot verontwaardiging bij de PvdA en de SP. Zij vinden dat Van Ark überhaupt meer geld moet uittrekken voor de bonus. „Stop met alle smoesjes. Wees ruimhartig met de bonus en zorg voor structureel betere arbeidsvoorwaarden”, twitterde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken woensdag.

6.35 - Amerikaanse toezichthouder CDC verlengt Janssen-vaccinatiepauze

De vaccinatiepauze in de Verenigde Staten die van toepassing is op het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson is voor een week verlengd. Een expertpanel van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie (CDC) zegt meer tijd nodig te hebben om het mogelijke verband tussen het vaccin en zeldzame gevallen van bloedproppen te beoordelen.

Het CDC-panel kwam bij elkaar een dag nadat de Amerikaanse autoriteiten meldden dat zes vrouwen in twee weken na toediening van het vaccin van Johnson & Johnson bloedproppen in de hersenen en een laag bloedplaatjesgehalte ontwikkelden. Een van de vrouwen overleed aan de gevolgen.

Het vaccin, ontwikkeld door het biotechnologische bedrijf Janssen uit Leiden, is al toegediend aan 7,2 miljoen Amerikanen. Toen het panel woensdag bijeenkwam kregen de leden te horen dat er inmiddels een zevende geval van bloedstolsels is aangetroffen bij een van de gevaccineerden, een 28-jarige vrouw.

Het panel had woensdag kunnen beslissen om het Janssen-vaccin alleen nog aan bepaalde leeftijdsgroepen met een laag risico op gezondheidsschade toe te dienen, maar de meeste panelleden willen eerst meer gegevens zien alvorens zo’n keuze te maken.

De volgende bijeenkomst van het CDC-panel staat nog niet op de planning, maar wordt binnen een week tot tien dagen verwacht.

6.30 - Britse variant ook op Sint Maarten aangetroffen

PHILIPSBURG (ANP) - De overheid van Sint Maarten heeft woensdag de bevolking met klem opgeroepen zich te registreren voor een coronavaccinatie. De oproep komt nadat bij 24 coronapatiënten de Britse variant is aangetroffen. Tot nu toe was die variant nog niet op Sint Maarten vastgesteld, alleen op het Franse gedeelte van het eiland.

De Britse mutant was wel al eerder aangetroffen op Aruba, Curaçao en Bonaire. De overheid van Sint Maarten liet eerder deze maand weten geen passagiers uit die eilanden meer toe te laten. Een deel van de mensen bij wie de variant nu is ontdekt, heeft onlangs gereisd naar Aruba en Curaçao. Maar bij een groot gedeelte is dat niet het geval. Daarom denkt de overheid dat er al meerdere lokale besmettingen hebben plaatsgevonden.

De overheid is al enige tijd bezig mensen te motiveren zich te registreren. Nu de Britse variant is aangetroffen wordt de prikcapaciteit uitgebreid naar maximaal 1000 injecties per dag en worden mensen nog meer aangespoord zich te registreren. Vorige week vrijdag stuurde Nederland meer dan 15.000 dosis van het Pfizer-vaccin. Dat was al de derde lading vaccins vanuit Nederland.

Het doel is 34.000 mensen volledig te vaccineren. Dinsdag hadden meer dan 10.000 mensen hun eerste vaccinatie gekregen, daarvan hebben bijna vijfduizend ook hun tweede prik gehad. Het aantal geregistreerde besmettingen op Sint Maarten is al lange tijd relatief laag, woensdag betrof het 36 patiënten. Het dodental staat al lange tijd op 27 en er ligt maar één coronapatiënt in het ziekenhuis.