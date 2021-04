LIVE | ’Geld van teststichting kan beter naar zorg’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

18.47 - Lockdown Curaçao verlengd tot 30 april

De lockdown op Curaçao, die geldt sinds 24 maart, wordt verlengd tot 30 april. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt. Dat betekent dat de avondklok van 19.00 uur tot 04.30 uur nog de hele maand blijft gelden. Ook mogen alleen essentiële winkels, zoals supermarkten en apotheken, de deuren openen.

Het aantal coronabesmettingen is sinds enkele dagen aan het dalen, maar er is nog steeds sprake van een kritieke situatie in het ziekenhuis. Er liggen honderd coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie veertig op de intensive care. Negen patiënten uit Curaçao zijn op de ic op Aruba opgenomen. Normaal heeft het CMC-ziekenhuis op Curaçao een ic-afdeling met zestien bedden. Het aantal doden bedraagt nu 78. Daarmee is het aantal coronadoden in de afgelopen drie weken verdriedubbeld.

Rhuggenaath gaf aan dat de bevolking ook de komende weken zoveel mogelijk thuis moet blijven. Mensen mogen ook de rest van de maand maar twee dagen per week de straat op voor noodzakelijke zaken. Ook wordt iedereen op het hart gedrukt zich te registreren voor vaccinatie. Meer dan 65.000 mensen hebben zich al geregistreerd, meer dan 42.000 personen hebben hun eerste vaccin gehad. Daarvan hebben zo’n 13.000 al twee vaccins gehad.

Daarnaast moet Curaçao zich volgens de minister-president de komende weken voorbereiden op het versoepelen van de maatregelen. Niet alleen omdat er dan weer meer commerciële activiteiten mogelijk zijn. Ook wil Rhuggenaath activiteiten organiseren die te maken hebben met het bevorderen van de gezondheid van de bevolking, zeker na een lange lockdown.

17.10 - Oppositie: geld van teststichting kan beter naar de zorg

Verschillende partijen in de Tweede Kamer begrijpen niet dat er veel geld wordt vrijgemaakt voor sneltesten maar er mogelijk wel beknibbeld moet worden op bonussen voor medewerkers in de zorg. Tijdens het coronadebat zijn vragen gesteld over de uitzonderlijke constructie die is opgetuigd om voor 1,1 miljard euro aan tests af te nemen. Zeker nu minister voor Medische Zorg Tamara van Ark de Kamer gevraagd heeft om een besluit te nemen over 720 miljoen euro aan zorgbonusgeld.

De teststraten om coronapatiënten op te sporen worden gerund door de GGD’en, maar die zijn niet bedoeld om een testbewijs te halen waarmee je bijvoorbeeld naar een evenement kan. Die moeten beschikbaar komen via het programma Testen voor toegang, van een aparte stichting. Het project kost meer dan een miljard, zei minister De Jonge van Volksgezondheid eerder. De Kamer heeft vragen over de hoogte van dat bedrag, het toezicht op de besteding van het geld en de noodzaak van zo’n kostbaar programma.

SP-leider Lilian Marijnissen kwalificeerde het programma als „commerciële prettesten voor casino’s.” Lilianne Ploumen (PvdA) noemde de stichting „een zwart gat” en Geert Wilders (PVV) vindt dat de stichting is opgericht om Nederland een testsamenleving in te rommelen. Ook andere politici, onder wie Laurens Dassen van Volt en Tunahan Kuzu van Denk, hadden vragen bij de gang van zaken. VVD en CDA merkten op dat de Kamer zelf om een testprogramma had gevraagd om de samenleving zoveel mogelijk te heropenen.

16.40 - Noorwegen stelt besluit over gebruik AstraZeneca opnieuw uit

Noorwegen heeft nog geen besluit genomen over het hervatten van vaccinaties met het middel van AstraZeneca. Gezondheidsminister Bent Høie zegt over onvoldoende informatie te beschikken en wil eerst ook gegevens van andere landen over het coronavaccin afwachten.

Het gebruik van het AstraZeneca-vaccin werd in Noorwegen op 11 maart opgeschort vanwege zorgen over stolsels en een verlaagd aantal bloedplaatjes bij mensen die ermee waren ingeënt. In Noorwegen zijn daarvan meerdere meldingen bekend, waarvan een aantal gevallen met een dodelijke afloop.

Eind maart zou het land al een besluit nemen over het gebruik van AstraZeneca, maar dat werd uitgesteld naar deze donderdag. De gezondheidsautoriteit van het land heeft wel geadviseerd om het middel niet meer te gebruiken.

16.08 - ’Staat verkwist geld met test-proeven’

De Nederlandse overheid verkwist veel gemeenschapsgeld met de huidige opzet van toegangstesten. Dat betoogde de advocaat van tientallen commerciële coronatestbedrijven die de Staat en de Stichting Open Nederland voor de rechter hebben gesleept. Volgens hem maken veel commerciële testbedrijven feitelijk geen kans om toegangstests te kunnen uitvoeren. Daardoor dreigt veel geld op te gaan aan het opbouwen van een nieuwe testinfrastructuur, terwijl er al honderden commerciële locaties voor coronatests beschikbaar zijn.

De coronasneltesters eisten in het kort geding in Amsterdam onder meer dat de lopende aanbesteding wordt gestaakt. De deadline voor aanmeldingen verloopt vrijdagmiddag om 12.00 uur en gaat om contracten voor het afnemen van toegangstests vanaf 1 mei.

Voor die aanbesteding zou één testbedrijf, Lead Healthcare, al een onoverbrugbare voorsprong hebben genomen. De Stichting Open Nederland gaf dit bedrijf namelijk eerder zonder aanbesteding opdracht voor de opstartfase met toegangstesten voor evenementen. Daardoor heeft het bedrijf al veel ervaring heeft opgedaan en testcapaciteit opgebouwd.

Stichting Open Nederland verzet zich hevig tegen de aantijging dat Lead Healthcare wordt voorgetrokken. „Dat is stemmingmakerij”, zo zei de raadsvrouw voor de stichting. Dat in de opstartfase van toegangstesten voor één partij werd gekozen, had volgens haar te maken met de haast die geboden is. De behoefte om verantwoord de samenleving open te gooien wordt namelijk met de dag urgenter.

Iedere geïnteresseerde partij kan zich vrijdag nog altijd inschrijven voor de aanbesteding, benadrukte de advocate van de stichting. Het staat daarbij allerminst vast dat Lead Healthcare ook na 1 mei toegangstests zal uitvoeren. „Voor hetzelfde geld worden ze eruit gedonderd”, aldus de advocaat van Stichting Open Nederland.

Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een capaciteit van 400.000 toegangstests per dag in mei. Voor die opschaling is 1,1 miljard euro begroot, waarvan ongeveer 900 miljoen euro via de Stichting Open Nederland wordt uitgegeven. De rechtbank Amsterdam doet vrijdag uiterlijk om 09.30 uur uitspraak.

14.34 - Mensen geboren in 1952 vervroegd uitgenodigd voor coronaprik

Mensen die geboren zijn in 1952 kunnen zich eerder dan gepland laten inenten tegen corona. De leeftijdsgroep ontvangt vanaf dinsdag een uitnodiging voor een vaccinatie van het RIVM. Ook kunnen deze mensen nu alvast zonder uitnodiging online een afspraak maken.

Het gaat in totaal om ongeveer 200.000 mensen die het vaccin van Pfizer/BioNTech krijgen bij de GGD. Eigenlijk zou deze groep pas eind april een uitnodiging en begin mei een prik krijgen, maar door een eerdere extra levering van het Pfizer-vaccin komen ze vroeger in aanmerking, aldus een woordvoerster van het RIVM.

Een andere reden voor het verschuiven van het prikschema kan volgens haar zijn dat sommige mensen die eerder aan de beurt waren, niet direct een afspraak hebben gemaakt bij de GGD. Daardoor blijven er afspraakmomenten openstaan.

Sommige mensen uit het jaar 1952 vallen mogelijk ook in een andere vaccinatiegroep, zoals die voor mensen met een bepaalde medische aandoening. Het kan daardoor zijn dat zij ook een uitnodiging voor een prik krijgen via de huisarts. Wie mobiel is mag volgens het RIVM zelf kiezen door wie ze zich laten inenten.

13.56 - Reguliere zorg verder afgeschaald

De reguliere zorg is afgelopen week nog verder afgeschaald. Dat komt doordat er steeds meer coronapatiënten in ziekenhuizen liggen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de zogeheten kritiek planbare zorg minder vaak beschikbaar. Dit zijn ingrepen die binnen zes weken moeten gebeuren. Vorige week kon 79 procent van de ziekenhuizen zulke behandelingen op tijd leveren, nu is dat 69 procent.

Bovendien zijn er minder operatiekamers in gebruik. Van alle operatiekamers is nog 68 procent in gebruik. Vorige week was dit 73 procent. In enkele ziekenhuizen is minder dan 40 procent van de ok’s beschikbaar.

De NZa wil daarom niet dat de coronamaatregelen worden versoepeld. De toezichthouder heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) gevraagd om de komende weken vast te houden aan de huidige maatregelen.

De druk op de intensive cares wordt steeds groter, vooral in het midden van het land. Daar komt de kwaliteit van de zorg in gevaar, waarschuwt de NZa.

12.21 - ’Jongeren die zich laten vaccineren, doen dat ook voor anderen’

Jongeren onder de dertig jaar lopen nauwelijks het risico om te overlijden aan Covid-19. Toch is het verstandig dat ook zij zich laten vaccineren wanneer ze aan de beurt komen, benadrukt voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad.

„Er zijn meer redenen dan jezelf om je te laten vaccineren. Het lijkt mij heel redelijk om niet alleen het nut voor jezelf mee te nemen, maar ook het nut voor anderen en de maatschappij”, antwoordde Kullberg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer op vragen van de SGP.

„Als ik onder de dertig was, zou ik denken: ik ga het maar niet doen”, zei Kamerlid Chris Stoffer tegen Kullberg, wijzend op het geringe sterfterisico. Dat is zo klein dat de voorzitter van de Gezondheidsraad het in zijn presentatie had afgerond naar nul.

Kullberg wees er echter op dat vaccinatie niet alleen is bedoeld om jezelf te beschermen. „Je doet het ook om anderen niet te besmetten en om het virus het land, of de wereld, uit de helpen”, benadrukte hij.

11.11 - RIVM: geen vrije keuze voor vaccins zolang er schaarste is

Voorlopig kan niemand zijn of haar eigen coronavaccin kiezen. Zolang er sprake is van schaarste in het aanbod, leidt een vrije keuze tot vertraging in de toediening. De schaarste zal zeker tot juni of juli duren, verwacht Jaap van Delden van het RIVM. De programmadirecteur voor vaccinaties gaf donderdag in de Tweede Kamer een toelichting op de vaccinatiestrategie.

Van Delden benadrukte dat alle vaccins die nu geleverd worden, echt nodig zijn. De overheid bepaalt op basis van adviezen van de Gezondheidsraad wie er als eersten aan de beurt komen voor een inenting tegen het coronavirus. Als iedereen een eigen vaccin zou mogen kiezen, wordt de strategie volgens Van Delden nog ingewikkelder, zodat het nog langer duurt voordat mensen zijn ingeënt.

De PvdA wilde weten waarom mensen niet zelf mogen kiezen voor AstraZeneca als ze onder de zestig jaar zijn. Vanwege zeldzame maar ernstige bijwerkingen, heeft zorgminister Hugo de Jonge besloten dit vaccin alleen nog toe te dienen aan mensen boven de zestig jaar. Onder meer de Trombosestichting pleit ervoor om 60-minners zelf te laten beslissen of zij toch een AstraZeneca-prik willen.

Maar volgens Van Delden zijn alle vaccins van AstraZeneca zeker tot eind mei gewoon nodig voor mensen boven de zestig. Later zal weer een nieuw besluit volgen.

12.09 - Kuipers heeft begrip voor uitstel Janssen-vaccinatie

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft begrip voor het uitstellen van het inenten met het coronavaccin van Janssen, nu het bedrijf zelf zegt dat het vaccin beter nog niet gebruikt kan worden. Dinsdag zei Kuipers dat ziekenhuizen de vaccinatie van zorgpersoneel met Janssen het liefst wilden doorzetten, ondanks meldingen van bijwerkingen uit Amerika.

Zorgminister Hugo de Jonge besloot woensdag om het Janssen-vaccin voorlopig nog niet toe te dienen, na het advies van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson. „Er is even niets aan te doen”, zegt Kuipers daar donderdag over. „Het is een kwestie van overmacht als de fabrikant zelf zegt dat het vaccin niet gebruikt moet worden.”

De Jonge wacht nu eerst het onderzoek van de Europese toezichthouder EMA af. Aanleiding voor het nieuwe onderzoek zijn meldingen uit de Verenigde Staten over mogelijk ernstige bijwerkingen. Het gaat om bloedstolsels in de hersenen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Vooralsnog stelt de Europese toezichthouder zelf dat de voordelen van het Janssen-vaccin, het voorkomen van corona, groter zijn dan de nadelen van de zeldzame bijwerkingen.

Een deel van de geleverde doses van Janssen zou direct naar zorgmedewerkers gaan die met coronapatiënten in contact komen. Eerder werden ic-artsen- en verpleegkundigen al ingeënt, nu was meer personeel dat met corona werkt aan de beurt. Het is volgens Kuipers even afwachten wat er gaat gebeuren, maar hij hoopt dat het zorgpersoneel „zo snel mogelijk” alsnog een prik kan krijgen. „Als dat niet met Janssen kan, dan moeten we overschakelen op een alternatief.”

9.47 - Duitse gezondheidsminister dringt aan op onmiddellijke lockdown

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn (rechts) en Lothar H. Wieler (links) president van het Robert Koch Institute (het Duitse RIVM). Ⓒ AP

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft de deelstaten opgeroepen niet te wachten met veel strengere beperkingen op te leggen tot daar een wetswijziging voor is aangenomen. Het is volgens hem voor het tot staan brengen van de verspreiding van het coronavirus noodzakelijk om onmiddellijk maatregelen te nemen om het contact tussen mensen „drastisch te beperken.” Volgens hem loopt het aantal nieuwe besmettingen uit de hand en wordt de toestand erger dan in de tweede golf van het virus vorig jaar. „We weten door de afgelopen herfst wat er gebeurt als we niet snel handelen”, aldus Spahn.

Veel deelstaten staan sceptisch tegenover de beperkingen die uit naam van de coronabestrijding worden opgelegd en vrezen nog grotere schade aan de economie. Ze hebben gedurende de crisis geprobeerd de strengste maatregelen of de uitvoering ervan af te zwakken. Bondskanselier Merkel is daarom bezig de wet te veranderen om de bevoegdheid te krijgen zelf maatregelen te treffen buiten de zestien deelstaten om. Dat wetsvoorstel moet echter nog door de Bondsdag worden goedgekeurd. Het felst omstreden onderdeel van Merkels plannen is de avondklok die ook door deelstaatpremiers uit haar eigen christendemocratische CDU als buitenproportioneel of ongrondwettelijk wordt genoemd.

7.01 - Ombudsman onderzoekt knelpunten steunmaatregelen zzp’ers

De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet dat naar aanleiding van ruim 500 klachten die daarover bij hem binnenkwamen, onder andere op een speciaal meldpunt.

Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen, ziet de ombudsman.

„Bij veel ondernemers die zich tot mij wenden staat het water aan de lippen en is het einde van hun levensvatbare bedrijf nabij. Ze hebben het gevoel dat ze er helemaal alleen voor staan en vinden dat zij door de strenge en starre regels onvoldoende worden ondersteund. Ik maak mij hier zorgen over en vind het belangrijk dat hun signalen niet onopgemerkt blijven”, zegt Van Zutphen.

De ombudsman organiseert in mei en juni twee rondetafelgesprekken over de belangrijkste knelpunten die ondernemers ervaren. Daar zullen onder meer oplossingen worden besproken die verdere problemen, zoals schulden en faillissementen, moeten voorkomen.

Onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat worden voor de gesprekken uitgenodigd, evenals de Sociaal-Economische Raad, Kamer van Koophandel en de brancheverenigingen voor ondernemers.

6.45 - Boze coronasneltesters voeren kort geding tegen Staat

De rechter in Amsterdam buigt zich donderdag over het kort geding van tientallen commerciële sneltestbedrijven tegen Stichting Open Nederland en de Staat. Die stichting zou Lead Healthcare onterecht hebben voorgetrokken om op kosten van de Nederlandse overheid honderdduizenden toegangstesten op het coronavirus uit te voeren voor testevenementen.

De coronasneltesters eisen onder meer dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt en willen ook de kans krijgen de opdracht uit te voeren. Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de boze ondernemingen, snapt niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren.

Zelf heeft de Stichting Open Nederland aangegeven dat in de eerste fase juist bewust de samenwerking is gezocht met één grote marktpartij om het concept voor toegangstesten te ontwikkelen en in een soort proef uit te proberen. Dit zou gedaan zijn vanwege de „spoedeisendheid” van de behoefte aan testcapaciteit. Er zou een „marktconforme” vergoeding tegenover staan. De stichting stelde verder op verschillende manieren verantwoording af te leggen aan de overheid.

6.37 - Kabinet verdedigt stappenplan en vaccinstrategie in Tweede Kamer

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge debatteren donderdag met de Tweede Kamer over onder meer het voorgestelde ’openingsplan’, waarmee Nederland uit de coronacrisis moet, en de vaccinatiestrategie. Zij treffen een kritische Kamer, waar net als in de samenleving de irritatie over de corona-aanpak groeit.

Dinsdag kondigden Rutte en De Jonge op een persconferentie over corona een nieuw stappenplan aan, waarin beschreven staat wanneer welke versoepelingen verwacht worden. Hoewel beiden erop hamerden dat alles afhankelijk is van het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, staan in het plan concrete data. Zo gaan bij de eerste stap, verwacht op 28 april, de terrassen weer open en op 11 mei zou er binnen weer gesport kunnen worden.

Eerder was er vanuit de Kamer juist kritiek op het hanteren van exacte data in stappenplannen, aangezien deze vaak achteraf aangepast moeten worden. Dat leidt alleen maar tot teleurstellingen, is de kritiek.

Ook is de irritatie groot over keuzes omtrent vaccineren. Zo hekelen meerdere partijen dat mensen onder de 60 geen AstraZeneca-vaccin meer krijgen vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen.

D66 en de PvdA willen dat zestigminners zelf mogen bepalen of ze het risico willen nemen. GroenLinks-leider Jesse Klaver herhaalt op Twitter zijn pleidooi voor een aparte commissaris voor het vaccinatiebeleid. Hij noemt „het zwabberende vaccinatiebeleid van minister De Jonge funest voor het vertrouwen van de mensen.”

Verder debatteert de Kamer over de zorgbonus. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schetste dinsdag haar dilemma: of een deel van de zorgmedewerkers krijgt 500 euro bonus, of iedereen in de zorgsector ontvangt ongeveer 200 euro.

Het voorstel leidde tot verontwaardiging bij de PvdA en de SP. Zij vinden dat Van Ark überhaupt meer geld moet uittrekken voor de bonus. „Stop met alle smoesjes. Wees ruimhartig met de bonus en zorg voor structureel betere arbeidsvoorwaarden”, twitterde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken woensdag.

6.35 - Amerikaanse toezichthouder CDC verlengt Janssen-vaccinatiepauze

De vaccinatiepauze in de Verenigde Staten die van toepassing is op het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson is voor een week verlengd. Een expertpanel van het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie (CDC) zegt meer tijd nodig te hebben om het mogelijke verband tussen het vaccin en zeldzame gevallen van bloedproppen te beoordelen.

Het CDC-panel kwam bij elkaar een dag nadat de Amerikaanse autoriteiten meldden dat zes vrouwen in twee weken na toediening van het vaccin van Johnson & Johnson bloedproppen in de hersenen en een laag bloedplaatjesgehalte ontwikkelden. Een van de vrouwen overleed aan de gevolgen.

Het vaccin, ontwikkeld door het biotechnologische bedrijf Janssen uit Leiden, is al toegediend aan 7,2 miljoen Amerikanen. Toen het panel woensdag bijeenkwam kregen de leden te horen dat er inmiddels een zevende geval van bloedstolsels is aangetroffen bij een van de gevaccineerden, een 28-jarige vrouw.

Het panel had woensdag kunnen beslissen om het Janssen-vaccin alleen nog aan bepaalde leeftijdsgroepen met een laag risico op gezondheidsschade toe te dienen, maar de meeste panelleden willen eerst meer gegevens zien alvorens zo’n keuze te maken.

De volgende bijeenkomst van het CDC-panel staat nog niet op de planning, maar wordt binnen een week tot tien dagen verwacht.

6.30 - Britse variant ook op Sint Maarten aangetroffen

PHILIPSBURG (ANP) - De overheid van Sint Maarten heeft woensdag de bevolking met klem opgeroepen zich te registreren voor een coronavaccinatie. De oproep komt nadat bij 24 coronapatiënten de Britse variant is aangetroffen. Tot nu toe was die variant nog niet op Sint Maarten vastgesteld, alleen op het Franse gedeelte van het eiland.

De Britse mutant was wel al eerder aangetroffen op Aruba, Curaçao en Bonaire. De overheid van Sint Maarten liet eerder deze maand weten geen passagiers uit die eilanden meer toe te laten. Een deel van de mensen bij wie de variant nu is ontdekt, heeft onlangs gereisd naar Aruba en Curaçao. Maar bij een groot gedeelte is dat niet het geval. Daarom denkt de overheid dat er al meerdere lokale besmettingen hebben plaatsgevonden.

De overheid is al enige tijd bezig mensen te motiveren zich te registreren. Nu de Britse variant is aangetroffen wordt de prikcapaciteit uitgebreid naar maximaal 1000 injecties per dag en worden mensen nog meer aangespoord zich te registreren. Vorige week vrijdag stuurde Nederland meer dan 15.000 dosis van het Pfizer-vaccin. Dat was al de derde lading vaccins vanuit Nederland.

Het doel is 34.000 mensen volledig te vaccineren. Dinsdag hadden meer dan 10.000 mensen hun eerste vaccinatie gekregen, daarvan hebben bijna vijfduizend ook hun tweede prik gehad. Het aantal geregistreerde besmettingen op Sint Maarten is al lange tijd relatief laag, woensdag betrof het 36 patiënten. Het dodental staat al lange tijd op 27 en er ligt maar één coronapatiënt in het ziekenhuis.